خالد جلال يكشف تكلفة إنتاج العرض المسرحي «سلم نفسك»

كشف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عن تكلفة إنتاج العرض المسرحي «سلم نفسك»، وهي 80 ألف جنيه.



وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم بمركز الإبداع الفني؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، لمواسم نجوم المسرح الجامعي- إن تكلفة العرض المسرحي «قهوة سادة» الذي حقق نجاحًا منقطع النظير عام 2008، بلغت 22 ألف جنيه، مؤكدا أن التكلفة ليست هي الأساس لنجاح أي عرض من عدمه، ولكن "الفكرة وآليات تنفيذها".



يذكر أن مواسم نجوم المسرح الجامعي يحمل شعار «عودة الروح»، ودورته الجديدة باسم «فاطمة علي»، ويقام خلال الفترة من 10 حتى 19 إبريل الجاري، بمسرح مركز الإبداع الفني.

