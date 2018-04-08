مدير تطوير «بلو بلو»: 2 مليار جنيه استثمارت جديدة بالسخنة

قالت آية الشناوي مدير التطوير لمشروع «بلو بلو» بالعين السخنة، إنه تم رصد 2 مليار جنيه لإنشاءت المشروع، الذي ينفذ على مساحة تتعدى 120 ألف متر بمنطقة طواحين الهواء، مشيرة إلى إنهاء 80% من المرحلة الأولى و60% من المرحلة الثانية، والبدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة منذ يناير 2018، استعدادًا لتسليم وحدات المشروع بالكامل بحلول عام2021.



وأوضحت آية في تصريحات لها أنه سيتم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «بلو بلو» السخنة في ربيع 2019، مشيرة إلى أنهم في سباق مع الزمن من أجل الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع قبل المدد المعلنة للعملاء بـ24 شهرا، بجانب توفير أفضل سبل في طريقة السداد، التي تصل إلى 9 سنوات بتقسيط يبدأ من10% والصيانة الدورية مدى الحياة.



وأضافت مديرة التطوير بالشركة إلى أنه تم البدء في خطط التسويق الخاصة بالوحدات التجارية التي يتضمنها المشروع من مطاعم وسوبر ماركت، وجار العمل على التفاوض مع عدة فنادق لإدارة فندق بلو بلو، وعدد من الأنشطة التجارية المهمة، بالاتفاق مع عدد من الأسماء الكبرى والماركات التجارية المتخصصة في هذا المجال.