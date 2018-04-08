«ثعابين وضفادع».. احترس الحمّام فيه وحش قاتل (فيديو)

من المفترض أن يكون الحمّام مكانًا آمنًا بعيدا عن أي شىء غير متوقع قد يخيف الإنسان، ورغم ذلك لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لعدد قليل من الأفراد الذين عاشوا لحظات مرعبة بعد عثورهم على حيوانات مخيفة داخل حماماتهم مثل الثعابين.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها اليوم، مجموعة من الصور تظهر هؤلاء المحظوظين، الذين نجوا من موت محقق بسبب اختراق هذه الحيوانات لمنازلهم والاختباء في الحمام، متربصين داخل مراحيضهم.



فمثلًا اكتشف أحد الأشخاص أن مراحيضهم اجتاحتها ضفادع خضراء بعد الفيضان، بينما وجد مستخدم آخر ثعبانا مروعا يشق طريقه عبر أنبوب التصريف.