تفاصيل 9 عروض بالدورة الثالثة لمهرجان الإبداع المسرحي

عقد الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، مؤتمرا صحفيا- مساء اليوم-؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، لمواسم نجوم المسرح الجامعى، والذي يحمل شعار«عودة الروح»، وتحمل دورته الجديدة اسم "فاطمة علي" ويقام فى الفترة من 10 حتى 19 إبريل الجاري بمسرح مركز الإبداع الفنى.



وأعلن خالد جلال أنه سيتم اختيار 10 عروض مسرحية من إجمالي 40، وذلك من خلال لجان المشاهدة، علي أن تتسابق جميعها خلال فعاليات المهرجان.



وفيما يلي تفاصيل 9 عروض خلال الدورة الثالثة لمهرجان المسرح الجامعي.