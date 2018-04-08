«المصريين الأحرار» يزور كنائس السويس للتهنئة بعيد القيامة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار بالسويس الأنبا بموا، أسقف الكنيسة القبطية في السويس، لتقديم التهنئة له وللكهنة وشعب السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع نيابة عن الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.



وزار الوفد برئاسة عادل فاضل، أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، حيث قدّم التهنئة إلى القس بشاي ولشعب السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.



كما تقدم وفد المصريين الأحرار بالسويس بالتهنئة بالعيد خلال زيارته إلى كنيسة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان (اللاتين) ولشعب الكنيسة بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.