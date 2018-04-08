تكريم «الدستور» كأفضل تغطية صحفية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)

كرّمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الزميل الصحفي حسين الجندي، ممثلا عن جريدة «الدستور»، نظرًا للتغطية الصحفية التي قدمتها المؤسسة منذ بداية المهرجان حتى نهايته في حفل الختام الذي يقام اليوم بأحد الفنادق الكبرى في مدينة السلام بشرم الشيخ.



وتسلّم الزميل الصحفي حسين الجندي التكريم من اللواء محمود متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة المحافظ، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر ورئيس لجنة المهرجانات المصرية، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان.



الحفل حضره عدد من النجوم، بينهم الفنان حمدي الميرغني والفنانة مروة عبدالمنعم والمخرجان عصام السيد أم حسن رزق، وتامر كرم وتنقله قنوات فضائية عدّة.



وبدأت الدورة الثالثة من المهرجان منذ أيام، وقُدّم فيها ٢٤ عرضًا مسرحيًا من ٤٥ دولة، وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج مازن الغرباوي.