حمدي الميرغني وتامر كرم وعادل حسان أفضل شخصية بـ«المسرحي للشباب»

كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، النجم الكوميدي حمدي الميرغني، وذلك في جائزة تصويت الجمهور كـ"أفضل شخصية مسرحية"، وهي التي تنافس عليها ثلاثة، منهم حمدي، وكل من المخرجين "عادل حسان وتامر كرم".



وأعلنت إدارة المهرجان عن توجيه التكريم إلي الثلاثة دفعة واحدة، فيما ألقي "تامر" و"الميرغني" كلمة عن المهرجان.



يذكر أن المهرجان يختتم اليوم داخل إحدى القاعات الكبري بمدينة شرم الشيخ، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وآخرين.