المخرج محمد عادل يوسف يكشف كواليس «شهر عسل»

عبّر المخرج الشاب محمد عادل يوسف عن سعادته البالغة بفيلمه الجديد شهر عسل المعروض في دور العرض حاليًا، إضافة إلى مشاركته في مهرجان مسقط السينمائي بسلطنة عمان قبل أيام.



وقال عادل، لـ"الدستور، إن العمل كان بمثابة الفكرة والحلم بالنسبة له وأنه سعيد لأنه استطاع أن يقول أنه موجود هو وطاقم عمله واستطاع أن يقاوم مجموعة من الظروف، وظرف الإنتاج لتقديم هذه التجربة الشبابية الجديدة.



وأضاف مخرج شهر عسل أن الفكرة في البداية جاءت عن طريق المحيطين وأقاربه، حين كان يختارون بين الزفاف وشهر العسل كذلك حديث بينه وبين والدته والتي أخبرته أن والده خيّرها بين الاثنين وهي اختارت الزفاف، إضافة إلى أنه أرد أن يقدم الفيلم أثناء فترة شهر العسل وهي فكرة جديدة حيث تناولت الأفلام الخطوة السابقة لشهر العسل أو ما بعدها أو مع اقتراب انتهائها.



وعبر عن سعادته بعرض فيلمه بمهرجان مسقط السينمائي بالرغم من أن إدارة المهرجان لم تخبره بضرورة أن يكون الفيلم مترجما مما جعلهم يستبعدونه من جوائز المهرجان، وهو ما أحزنه لكنه سعيد بالترجمة وما زاد من سعادته الوفد المصري المتواجد هناك.



اختتم محمد عادل حديثه بأن القادم سيكون مختلفا تمامًا عن شهر عسل من خلال فيلم جديد يشارك فيه عدد من الشباب والنجوم، لكن الخطوط العريضة لها غير مصرح بإعلانها في الوقت الحالي.