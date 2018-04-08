القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 08/أبريل/2018 - 09:03 م

خالد جلال يكشف تفاصيل مهرجان الإبداع المسرحي.. فيديو

خالد جلال يكشف تفاصيل
حسام الضمراني
dostor.org/2121885

عقد الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، مؤتمرا صحفيا- مساء اليوم- بمركز الإبداع الفني؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، لمواسم نجوم المسرح الجامعي.

وأوضح " جلال" أنه سيتم اختيار 10 عروض مسرحية من إجمالي 40 عرضًا، عبر لجان المشاهدة، على أن تتسابق تلك العروض خلال فعاليات المهرجان، المقرر أن تبدأ 10 إبريل الجاري.

وأشار إلى أن الهدف من المهرجان؛ إعطاء دفعة للموهوبين المشاركين بالمهرجان على أمل أنهم سيصبحون نجومًا في يوم من الأيام يقودون الحركة المسرحية.

وعن لجان التحكيم بالمهرجان؛ قال إنها ستضم كلا من الناقد عاطف النمر المشرف على صفحة المسرح بجريدة الأخبار، والفنانون "نعيمة عجمي، محمد الغرباوى، هانى عفيفي، يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي، والمخرج الشاب هاني عفيفي".

ولفت «جلال» إلى أن أول 3 عروض فائزة بالمهرجان؛ سيتم عرضها بمركز الإبداع الفني، كما سيحصل الطلبة الفائزين بالجوائر الفردية على المنح الدراسية الخاصة بالمركز، حيث تشارك جامعات "سيناء والقاهرة وعين شمس والمنصورة والمستقبل".

يذكر أن مواسم نجوم المسرح الجامعي يحمل شعار "عودة الروح"، ودورته الجديدة باسم "فاطمة علي"، ويقام خلال الفترة من 10 حتى 19 إبريل الجاري، بمسرح مركز الإبداع الفني.

خالد جلال يكشف تفاصيل مهرجان الإبداع المسرحي.. فيديو
خالد جلال يكشف تفاصيل مهرجان الإبداع المسرحي.. فيديو
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