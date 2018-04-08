حاتم باشات يزور كنائس الزيتون والأميرية للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء حاتم باشات، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون والأميرية، اليوم الأحد، عددا من كنائس الدائرة؛ للتهنئة بعيد القيامة، حيث قام بزيارة كنيسة العذراء والأمير تادرس بالزيتون، كما قام بزيارة كنيسة ماري جرجس بحمامات القبة وكان في استقباله الأب لويز والأب مينا، كما التقى شعب الكنيسة مقدمًا لهم التهنئة بالمناسبة المجيدة.



وقدم باشات التهنئة إلى شعب كنيسة السيدة العذراء بالأميرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث تحدث عن زيارته الأخيرة للبنان والمشاركة في اجتماعات الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية والكلمة التي ألقاها في البرلمان اللبناني ردًا على مزاعم بعض الدول بوجود اضطهاد للمسيحيين في مصر، مؤكدًا أن أقباط ومسلمي مصر نسيج واحد.



كما زار نائب حزب المصريين الأحرار كنيسة العائلة المقدسة بالدائرة وكان في استقباله راعي الكنيسة القمص أغسطينوس موريس، وقدم نائب المصريين الأحرار التهنئة بالعيد لكل شعب الكنيسة.



كما زار اللواء باشات كنيسة الروم الكاثوليك بشارع سليم الأول بالزيتون وكان في استقباله الأب كيرلس الذي رحّب بحضوره بعد أن قدم اللواء التهاني القلبية للجميع باحتفالات عيد القيامة المجيد.