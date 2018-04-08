يحيى قدري: أفعال «الإرهابية» قطعت الطريق نحو أي حوار

قال المستشار يحيى قدري، مؤسس تيار التنوير، إن الإخوان لا أمان لهم، وإنه ليس لهم أي فكر لأن يكون هناك سلام معهم والعيش في أمان وإنهم جماعة إرهابية تبحث عن الوصول للحكم، وهم مستعدون للتضحية بأي أرواح، ومستعدون لارتكاب جرائم لا يمكن أن يصل لها المجرمون العتاة في الإجرام، وبالتالي فإن فكرة المصالحة معهم ليست واردة على الإطلاق ولن تكون لها قيمة، لأن الإخوان لا يحترمون عهودا وأنهم أثبتوا بالفعل أنهم يبحثون عن إراقة الدماء وإشاعة الفوضى بالبلاد.



وأضاف قدري، في بيان الأحد، أن أفعال الجماعة الإرهابية قطعت الطريق وبشدة على إيجاد أسلوب للحوار معهم وعقد مصالحات معهم، كما أنهم لا زالوا يعتنقون الفكر الدموي ومحاولة تغيير هوية الدولة، لافتًا إلى أن الشارع المصري وكل العقلاء في الوطن لم ولن يقبلوا عقد مصالحات على الإطلاق.



وأشار مؤسس تيار التنوير إلى أن الإخوان كرروا أحداث 1954 رغم أنهم لم يصلوا للحكم، وقاموا بتكرار نفس الأمر بعد وصولهم للحكم وظهرت نواياهم الحقيقية تجاه مصر وشعبها من خلال تهديداتهم الدائمة بأنهم سيقتلون ويخربون وسيفجرون البلاد، مؤكدًا أن الإخوان بكل طوائفهم عبارة عن مجموعة من قطاع الطرق تدعي أنها ترفع راية الإسلام والإسلام منها براء.