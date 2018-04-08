ضبط 11 طن ديوك رومي فاسدة في طوخ

شنت الرقابة التموينية بالقليوبية، حملة مكبرة على الثلاجات والمحال التجارية بمدينة طوخ، أسفرت عن ضبط 11 طن ديوك رومي مذبوحة غير صالحة و32 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن الحملة ضبطت 67 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى في الخانكة.