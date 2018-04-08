ريجيم لانقاص 4 كيلو في 3 أيام.. هل تراودك الرشاقة؟

الرشاقة حلم يراود جميع الفتيات، لكن الوصول إليه ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب مجهودًا شاقًا سواء بالمحافظة على التمرينات الرياضية المرهقة، أو حرمان النفس من ألذ وأشهى المأكولات.



وللوصول لحلم الرشاقة في أسرع وقت، نقدم لك اليوم "ريجيم" يخلصك من 4 كيلو في 3 أيام فقط.



اليوم الأول



وجبة الفطار: " شريحة توست أو خبز أسمر + قطعة جبن قريش بدون ملح + كوب من الشاي أو القهوة بدون إضافة سكر أو باستخدام أحد بدائل السكر المضمونة".



وجبة الغداء: "شريحة توست رجيم + علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء ومنزوع منها زيتها.



مسموح بتناول فنجان قهوة بدون سكر أو باستخدام أحد بدائله بعد ذلك بمدة نصف ساعة".



وجبة العشاء:"صدر دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الجلد + ثمرة تفاح أو 3 ملاعق كبيرة من الفاصوليا الخضراء".



اليوم الثاني



وجبة الفطار: " شريحة خبز أسمر أو توست رجيم + بيضة مسلوقة بشكل جيد + ثمرة موز + كوب من الشاي أو فنجان من القهوة بالطريقة المذكورة".



وجبة الغداء: " تونة بدون زيت أو مصفاة ومغسولة + 250 جم جبن قريش بدون ملح + كوب من الشاي أو قهوة".



وجبة العشاء: " شريحة ديك رومي أو شريحة صدر دجاج مسلوق او مشوي + ملفوف أو بروكلي + جزر + كوب زبادي منزوع الدسم".



اليوم الثالث



وجبة الفطار:" شريحة توست رجيم + قطعة جبن قريش بدون ملح + كوب شاي أو فنجان قهوة بالطريقة المتبعة + تفاحة للتحليه يفصل بينها وبين الشاي بنصف ساعة".



وجبة الغداء: "شريحة توست أو خبز أسمر + بيضة مسلوقة + كوب شاي أخضر أو فنجان قهوة".



وجبة العشاء: "نصف علبة تونة + شرائح جزر + كوب عصير برتقال طبيعي طازج بدون سكر".