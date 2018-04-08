القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 08:40 م

طرح الأسماك والفسيخ والرنجة بتخفيضات ٥٠٪

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عبد الناصر محمد
dostor.org/2121865

أكد أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الفسيخ هذا العام بتخفيض ٥٠٪ عن أسعار العام الماضي.

وقال جعفر في تصريحات لـ«الدستور» إن أسعار البلطي تتراوح من ١٨ إلى ٢٤ جنيها، والبوري من ٣٠ إلى ٤٢ جنيها في الجملة، والفسيخ يتراوح سعره من ٧٠ إلى ١١٠ جنيهات للكيلو حسب الحجم، وسعر كيلو السردين المملح يتراوح بين ٢٥ و٣٠ جنيها.

وفي السياق، قال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الهيئة سلمت كمياتها الشهرية من الأسماك بنحو 100 طن يوميا طن لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة.

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