جنيدي يكذب المركز الصحفي لـ«المحافظين»: لم نصدر تقريرًا بشأن الإعلام

نفى اللواء عاصم جنيدي، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون البرلمانية، عضو الهيئة العليا ومدير بيت الخبرة البرلمانية المستقيل، اليوم، إصدار البيان رقم (648) والخاص بشأن حالة الإعلام والصحافة المصرية والصادر عن المكتب الإعلامي للحزب.



وقال جنيدي، في تصريح لـ«الدستور»، إنه ليست من أدبيات أو آليات عمل بيت الخبرة البرلمانية إصدار أي تقارير من شأنها رصد حالة الإعلام وخلافه، مشيرا إلى أن دوره يقتصر على تقديم الدعم الفني والدراسات البرلمانية اللازمة لنواب لحزب في مجلس النواب.



وشدد جنيدي على أن بيت الخبرة البرلمانية لم يصدر التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي للمحافظين بشأن حالة الإعلام في مصر.



من ناحيته، رفض جنيدي التعليق على استقالته سواء بالتأكيد أو النفي، قائلا: «علاقتي بالمهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب أكبر من أي علاقة حزبية».