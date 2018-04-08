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الأحد 08/أبريل/2018 - 08:39 م

اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدًا لبحث «تهديد السلم والأمن» في سوريا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
وائل خورشيد
dostor.org/2121863

طلبت روسيا، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية ما قالت إنَّه "تهديد للسلم والأمن" في سوريا.

وأعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة- اليوم الأحد- أنَّ مجلس الأمن الدولي سيعقد- غدًا الاثنين، بمبادرة من روسيا- جلسة طارئة، حول "تهديد السلم والأمن"؛ بعد تقارير عن هجوم كيميائي بمدينة دوما السورية، بحسب "روسيا اليوم".

كما يبحث المجلس أيضًا، الهجوم الكيميائي على "دوما" في غوطة دمش الشرقية؛ بعد أن تقدم 9 من أعضائه الدائمين وغير الدائمين- على رأسهم دولة الكويت، ممثل المجموعة العربية به- بطلب لعقد جلسة طارئة.

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