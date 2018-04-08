هانى يونس: توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والانتهاء من تطوير المناطق العشوائية



أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طموحات المواطنين وإمكانيات الحكومة التنفيذية، لافتًا إلى اهتمامها خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير المناطق العشوائية، وإنجاز أضعاف ما كان ينفذ فى سنوات سابقة. وأضاف «يونس»: «أعتقد أن كل أعمال الوزارة يلمسها المواطن بيده، فعندما يتم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ ١٠٠ ألف وحدة سكنية، يكون هذا أمرًا واقعًا، ويحق لأى شخص أن يطلع على ذلك ويتحقق من تلك الوحدات فى مكانها».

أكد «يونس» استمرار «الإسكان» خلال الولاية الثانية للرئيس السيسى على نفس المنهج سابق الذكر، إذ تسعى إلى القضاء على احتياج محدودى الدخل من الوحدات السكنية فى الفترة المقبلة، من خلال إنتاج أكبر عدد ممكن من الوحدات، بالإضافة إلى الانتهاء تمامًا من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة تغطية الصرف الصحى للقرى من ١٠ إلى ٢٠٪، بحلول ٢٠٢٠، موضحًا أن تكلفة الوصول بهذه النسبة إلى ٥٠٪ تزيد على ٢٠٠ مليار جنيه، وحتى حال توافر هذا المبلغ، سيحتاج التنفيذ إلى ٥ سنوات، لأن طاقة الشركات المتاحة لا تزيد على ذلك».

وأضاف: «وزارة الإسكان تطلب مبالغ مالية ضخمة، ووفق الإمكانيات المتاحة، تخصص الحكومة لها ثلث المطلوب تقريبًا، لأن الوزارات الأخرى لديها احتياجات أيضًا تحتل الأولوية».

وفيما يخص المدن الجديدة، قال «يونس»: «سيتم تسكين المواطنين فى العاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدن الصعيد الجديدة خلال الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى الاستثمار فيها». وذكر أن الدولة تدعم أيضًا وحدات الإسكان الاجتماعى بمبالغ ضخمة، موضحًا: «سعر الوحدة الذى بلغ ١٨٣ ألف جنيه فى آخر إعلان، والتى يحصل عليها المواطن بنظام التقسيط، تقدر قيمتها حاليًا بنحو ٣٥٠ ألف جنيه كاش، وعلى المواطن أن يقدر حجم الدعم الذى توفره له الدولة فى هذه الجزئية».

واستعرض أهم إنجازات «الإسكان»، وقال: «الأرقام تتحدث عن نفسها، وبعد أن كان أعلى معدل من إنتاج الدولة للوحدات السكنية هو ٤٨ ألف وحدة سنويًا، زاد المعدل خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ١٥٠ ألف وحدة سنويًا، علاوة على أن الدولة لم تكن تهتم فى السابق بشريحة متوسطى الدخل، على عكس ما حدث فى السنوات الأخيرة، إذ أصبح لدينا مشروعان لخدمة متوسطى الدخل، هما (دار مصر) و(سكن مصر)».

وتابع: «طرحنا ٥٧ ألف وحدة من (دار مصر)، و٤٠ ألف وحدة من (سكن مصر)، ونستعد الآن إلى طرح ما يقدر بأضعاف ذلك، وهذا يضاف إلى التحديات التى نواجهها، أما فى مجال طرح الأراضى للمواطنين، فطرحنا تقريبًا ٥ أضعاف ما كان يطرح قبل ولاية الرئيس السيسى الأولى، إذ طرحنا بنظام القرعة العلنية نحو ١٦٠ ألف قطعة».

واستكمل: «كنا نمتلك ٢٢ مدينة جديدة، أغلبها غير مكتمل النمو، تم تنفيذها خلال ٣٠ عامًا، أما خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأنا العمل فى ١٥ مدينة جديدة، فى محاولة منا لاستيعاب الزيادة السكانية، والتى قدرت بواقع ٢.٦ مليون نسمة سنويًا، بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار والعمل، لأن مشروعات التشييد والبناء هى الأكثر توفيرًا لفرص العمل».

وأشار إلى أنه تم بالفعل توفير من ٣ إلى ٤ ملايين فرصة عمل خلال إنشاء الـ١٥ مدينة الجديدة، مضيفًا: «علينا أن نتذكر أن الدول المجاورة لنا مثل ليبيا والعراق كانت تستوعب ملايين المصريين، ولم يشعر أحد بعودتهم، ببساطة لأنهم جميعًا دخلوا سوق العمل فى هذه المدن».

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أكد «يونس» أن المواطنين لا يشعرون بأزمة، لأننا «وصلنا إلى نسبة ٩٧٪ من التغطية، ونسبة الـ٣٪ الباقية إما لمناطق غير مخططة، يمنع القانون توصيل المرافق لها، وإما فى مناطق بدوية، إذ تبتعد المنازل عن بعضها بمسافات كبيرة، وهناك أزمة فى توفير المرافق لعدد قليل جدًا على مساحات متفرقة، والأخيرة نوصل لها الخدمة من خلال سيارات نقل مياه».

