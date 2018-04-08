محمد سويد: سندخل رمضان واحتياجاتنا من السلع مؤمّنة بنسبة ١١٠%



احتياطى السلع يكفى 5 أشهر واللحوم السودانية متوافرة حتى 2019



اكتفاء ذاتى من الدواجن لما بعد رمضان.. ونستوردها من أفضل المنتجين



قال محمد سويد، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته أعلنت ٢٠١٨ عاما للتجارة الداخلية، وتعمل على توفير السلع التموينية لكل المواطنين، مشيرًا إلى أنها الوزارة الوحيدة التى تطلب أى دعم مالى من الدولة فتحصل عليه فورًا.

وأوضح «سويد» أن الوزارة طلبت العام الماضى مخصصات مالية ٨٥ مليار جنيه فى الموازنة، وحصلت عليها كاملة، وعند انتهاء العام المالى حققت ٩٥ مليار جنيه، إلى جانب امتلاكها موازنة مفتوحة حال ارتفاع الأسعار مثل الزيت والسكر والأرز والقمح.

أضاف: «عندما تم تحرير سعر الصرف، تضاعفت أسعار القمح، فوفرت الدولة لنا الأموال اللازمة لشراء القمح فى اليوم التالى»، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياطيات.

وبشأن زيادة تكلفة رغيف الخبز فى العام الماضى، قال «سويد»: «التكلفة ارتفعت من ٢٥ لـ٥٥ قرشًا، ومع ذلك لم يتأثر أى مواطن أو يشعر بأى شىء»، لافتا إلى أنه يتم طحن ٩.٥ مليون طن قمح سنويا، من بينها ٣.٥ إلى ٤ ملايين طن محليا، والباقى يتم استيراده.

وأضاف متحدث «التموين» أنه «يتم صرف سلع تموينية بـ٣.٥ مليار جنيه شهريا، مدعومة دعما كاملا، لأن الدعم تحول من نقدى إلى عينى، فيدفع المواطن ٥٠ جنيها ويحصل على سلع تموينية بـ٢٠٠ جنيه».

وأشار إلى أن الوزارة تسيطر على الأسعار كإحدى مهامها، ولا يستطيع أحد من خارج الحكومة التأثير فيها، لأنها تنفذ آليات مدروسة ومخططة، موضحا: «السوق مفتوحة وقواعد العرض والطلب تفرض علينا آليات محددة، ونحن مثل السوق الخاصة، لذا لا تملك الوزارة القرار، لكنها تملك أدوات التأثير».

وكشف «سويد» أن وزارة التموين لديها تكليفات مباشرة من الرئيس لزيادة العمل على بناء احتياطيات استراتيجية، وقال: «الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية لدى الوزارة يكفى لفترة تتراوح بين ٣ و٥ أشهر».

وأضاف: «خلال فترات سابقة منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥، لم يكن لدينا احتياطى استراتيجى، لأن الاحتياطى النقدى كان متدنيا جدا فى هذه الفترة، وهو أمر صعب جدا لأنك لا تستطيع أن تعلن توافر قمح وأنت لا تمتلك أموالا».

وأوضح: «الاحتياطى النقدى من الممكن أن ينفق على الدولة لمدة ٧ أشهر»، لافتا إلى فتح اعتماد نقدى فى البنك المركزى، للوزارة، بأكثر من ١.٨ مليار جنيه.

وتابع «سويد»: «لدينا ما يكفينا من السلع لفترة ليست بالقليلة، وسنبدأ تسلم القمح المحلى خلال ١٥ يومًا، وعندما نضم تلك الكمية سيصبح المخزون كافيا لـ٦ أشهر، وهو ما يكفى احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلى».

وبالنسبة لمخزون السكر، كشف أن الاحتياطى يكفى ٥ أشهر، بالتزامن مع بدء موسم الإنتاج، مشيرا إلى الوصول لتعاقدات على زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس تكفى لأكثر من ٤ أشهر، كما بلغ رصيد السوق المحلية من الأرز ٧ أشهر.

وبالنسبة للحوم، قال متحدث «التموين» إن الوزارة أمّنت توافر اللحوم السودانية حتى ٢٠١٩، مؤكدا أنه لا زيادة فى الأسعار خلال تلك الفترة، وبعد أن كان من المقرر زيادة الشريحة فى أبريل الجارى بقيمة ٥ جنيهات، طبقا للعقد القديم، تواصل وزير التموين مع مسئولى الشركة السودانية، الذين قبلوا عدم زيادة السعر حتى لا تكون هناك زيادة بعد الانتخابات مباشرة.

وأكد «سويد» تحقيق الوزارة اكتفاءً فى الدواجن لما بعد رمضان المقبل، بسعر ١٧ جنيها للكيلو، بنسبة تخفيض عن الدواجن الحية تصل إلى ٣٥٪.

وردًا على الشائعات حول عدم صلاحية الدواجن المستوردة، قال إنه لم يثبت حتى الآن وجود حالة إصابة واحدة ناتجة عن تناولها، مشددا على أنه يتم استيرادها من أفضل الموردين فى العالم، حتى «عندما ندخل موسم رمضان تكون احتياجاتنا مؤمّنة تماما، وسيكون لدينا ١١٠٪ من احتياجاتنا».

وأكد «سويد» أن الوزارة مستمرة فى رفع الاحتياطيات من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة، وقال: «نعمل على توفير الاحتياطى، وأن يكون المعروض كافيا ويغطى ٣٠ أو ٤٠٪ من احتياجات السوق، لنضمن عدم زيادة الأسعار لمدة ٣ أشهر على الأقل، فمثلا عند التحكم فى أسعار اللحوم وتخفيضها لـ٨٥ جنيها للكيلو، تكون متأكدا وضامنا لعدم ارتفاع أسعار اللحوم البلدى لأكثر من ١٠٠ جنيه».

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق التى لا تتوافر فيها هذه الخدمة، من أجل حفظ المنتجات بصورة جيدة وتوفيرها بأسعار تنافسية يستفيد منها المستهلك، لافتا إلى أن الوزارة تُجرى حاليا استكمال إنشاء ٦ مناطق لوجستية على مستوى المحافظات.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر المسئولين حماسا لتطبيق هذه المنظومة، ويعتبرها ضرورية لتطوير قدرات الدولة وتعزيز التجارة والتوزيع على نحو يخفض تكلفة السلعة للمستهلك، فضلا عن ضمان وصولها بصورة صحية وسليمة، مشددا على أن البورصة السلعية شىء معنوى تستطيع أن تنفذه بالتوازى مع إنشاء المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى السلاسل التجارية على غرار «كارفور» وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت حجر الأساس بقرية «سيبرباى» بطنطا، خلال الفترة الماضية، وهى أول منطقة لوجستية تقام بمحافظة الغربية، بحق انتفاع لمدة ٧٥ عاما بين محافظة الغربية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وأحد المطورين العقاريين، لافتا إلى هذا المشروع من المشروعات الضخمة التى تمثل إضافة حقيقية للاستثمار، ومن المنتظر أن يوفر ٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشمل إقامة أكبر مول تجارى على مساحة ١٣٠ ألف متر مربع.

وبالنسبة لسعر القمح، أكد «سويد» عدم وجود خلاف بين وزارت الزراعة والتموين والمالية على الأسعار، فمنذ ٣ سنوات تم اتباع تقليد أن مجلس الوزراء هو الذى يعلن، ولا يوجد خلاف، والقاعدة واحدة فى حساب السعر المحلى وهى متوسط السعر العالمى على مدى العام، مضيفا: «أنا كوزارة أرعى عدم ظلم الفلاح، والأكيد أن السعر سيزيد عن العام الماضى، ونتمنى أن يزيد، وقد يعلن الرئيس السعر، مثلما حدث مع السكر».

وأشار إلى أن وزارة التموين رفعت القيمة المالية للدعم المالى من ٤١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ ٢٠١٥، إلى ٩٠ مليار جنيه عام ٢٠١٧ ٢٠١٨، مضيفا: «الوزارة نجحت فى إصلاح منظومة التخزين والتغلب على مشكلة الشون الترابية ورفع السعة التخزينية المتوافرة بالشركة المصرية للصوامع والتخزين من ١.٢ مليون طن فى ٢٠١٤ إلى ٢ مليون طن بحلول يونيو المقبل».

وعن الأرز، قال: «يخضع للعرض والطلب، وحجم الإنتاج ٧ ملايين طن، واحتياجاتنا من الاستهلاك ٤ ملايين، وهو من السلع التموينية الاختيارية، والاحتياطى منه لدى الوزارة يكفى لـ٧ أشهر»، مشيرا إلى تثبيت سعر الأرز عند ٦.٥ جنيه فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة.

وأضاف: «يتم توريد ما بين ٣٥ ألف طن و٤٠ ألف طن أرز محلى من الشركات الموردة والمنتجة لصالح البطاقات التموينية».

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير مصانع السكر خلال العام المالى الحالى، ووضعت خطة موسعة لتطويرها وزيادة كفاءتها لتقليل الـ٢٠٪ فاقدا فى الإنتاج، كما تعد الوزارة خطة حاليا لتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة، موضحا أن الخطة تعتمد على تدريب العمالة وإمكانية الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة المجمعات بعيدا عن «الخصخصة».

وحسب «سويد»، تعمل الوزارة أيضا على تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وسيجرى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وهو ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما توصل إليه التطور التكنولوجى فى ممارسة اختصاصاتها.

