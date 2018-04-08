وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة من الوجه

البحث عن الجمال هدف تسعي إليه المرأة دائما، فتبحث عن كل ما هو جديد، خاصة فيما يخص الوجه باعتباره رمز لجمالها وأنوثتها، وإذا كنتي تعانين من ظهور البقع الداكنة في وجهك نقدم لكي وصفات طبيعية للتخلص من تلك المعاناة نهائيا.



وصفة اللبن

ضيفي 4 ملاعق من اللبن مع 2 ملعقة من عصير الطماطم الطازج وامزجي بينهما جيدا وستخدمي هذا الخليط واتركيه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة، كما يمكن فرك المنطقة المصابة باستخدام قطعة من القطن مبلله بهذا الخليط لمدة 10 دقائق مرتين يوميا لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع ويمكن خلط اللبن مع العسل للتخلص من البقع الداكنة.



وصفة البطاطس

ضعي شريحة من البطاطس على المنطقة الداكنة مباشرة لعدة دقائق ثم اغسلي هذه المنطقة بالماء الفاتر؛ حيث يساعد ذلك فى التخلص من الهالات والبقع السوداء كما يمكن عمل قناع للوجة (ماسك) بالجمع بين مبشورالبطاطس والعسل كما أن بعض الناس نجحوا فى استخدام الطماطم للتخلص من البقع السوداء فى غضون بضع أسابيع؛ كلها طرق تساعد على التخلص من البقع السوداء والحصول على بشرة أكثر إشراقا.



البصل

استخدمي قطعة من القطن مبللة بماء البصل وضعيها مباشرة على الجلد واتركيها لعدة دقائق حتى تجف بشكل طبيعى؛ وهناك طريقة أخرى بتطبيق مزيج من ملعقة من عصير البصل مع ملعقتين من العسل ووضعها على البقع لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسلها وتجفف البشرة بشكل جيد بعد الغسول يمكن إضافة بعض الخل للبشرة الدهنية لتحسين نتائج استخدام الغسول.