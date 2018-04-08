القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
لايف ستايل
الأحد 08/أبريل/2018 - 08:35 م

وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة من الوجه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانا رمضان
dostor.org/2121856

البحث عن الجمال هدف تسعي إليه المرأة دائما، فتبحث عن كل ما هو جديد، خاصة فيما يخص الوجه باعتباره رمز لجمالها وأنوثتها، وإذا كنتي تعانين من ظهور البقع الداكنة في وجهك نقدم لكي وصفات طبيعية للتخلص من تلك المعاناة نهائيا.

وصفة اللبن
ضيفي 4 ملاعق من اللبن مع 2 ملعقة من عصير الطماطم الطازج وامزجي بينهما جيدا وستخدمي هذا الخليط واتركيه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة، كما يمكن فرك المنطقة المصابة باستخدام قطعة من القطن مبلله بهذا الخليط لمدة 10 دقائق مرتين يوميا لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع ويمكن خلط اللبن مع العسل للتخلص من البقع الداكنة.

وصفة البطاطس
ضعي شريحة من البطاطس على المنطقة الداكنة مباشرة لعدة دقائق ثم اغسلي هذه المنطقة بالماء الفاتر؛ حيث يساعد ذلك فى التخلص من الهالات والبقع السوداء كما يمكن عمل قناع للوجة (ماسك) بالجمع بين مبشورالبطاطس والعسل كما أن بعض الناس نجحوا فى استخدام الطماطم للتخلص من البقع السوداء فى غضون بضع أسابيع؛ كلها طرق تساعد على التخلص من البقع السوداء والحصول على بشرة أكثر إشراقا.

البصل
استخدمي قطعة من القطن مبللة بماء البصل وضعيها مباشرة على الجلد واتركيها لعدة دقائق حتى تجف بشكل طبيعى؛ وهناك طريقة أخرى بتطبيق مزيج من ملعقة من عصير البصل مع ملعقتين من العسل ووضعها على البقع لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسلها وتجفف البشرة بشكل جيد بعد الغسول يمكن إضافة بعض الخل للبشرة الدهنية لتحسين نتائج استخدام الغسول.

الآن

البدرى غاضب من تمديد إعارة مؤمن زكريا

«الدستور» تحقق فى الهجوم الكيماوى المزعوم بدوما السورية

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

نوال السعداوى: إنشاء «حزب نسائى» ضرورة لمواجهة المتشددين

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كشكول

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأزهر يوعي الوافدين بأهمية الإعلام

الأعلى للجامعات: تدريب 10 آلاف و300 طالب للقضاء على الأمية

سرار «سبوبة» أكاديميات الإعداد للكليات العسكرية

معلم ظهر فى برنامج "توك شو".. فكان هذا جزاءه.. قصة "رائد الحسيني" ( مستندات)

الأمصار

رئيس الوزراء العراقي يناقش الوضع السوري مع ترامب

10 إصابات في اليوم العاشر من مسيرة العودة

الحكومة اليمنية تُعين قائمًا بأعمال رئاسة الأركان

بالفيديو.. أم تقطع رأس طفلها بسكين منزلي

السفير السوداني في ليبيا: ملفات عودة أبنائنا بداعش ستظل مفتوحة

منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك