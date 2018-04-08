القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 08:35 م

أيمن حمزة: 24 مليارًا لتعميم الكابلات الأرضية وتوجيهات بالتحول إلى مركز عالمى للطاقة

أيمن حمزة
أيمن حمزة
dostor.org/2121854



خطة لتقليل استخدام الغاز الطبيعى فى تشغيل المحطات من 90% إلى 30% بحلول 2035

دخول أول مفاعلات «نووى الضبعة» فى 2026

واستكمال تنفيذ 3 أخرى حتى 2029

خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغات سرقة التيار.. والتعاقد مع شركة خاصة للرد


ذكر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء بذل جهودا ضخمة لحل أزمة انقطاع التيار خلال السنوات الماضية، كان من بينها إدخال نحو ٢٥ ألف ميجاوات قدرات إضافية على الشبكة القومية، التى تعادل إجمالى ما كان متاحا قبل ٢٠١٤.
وأضاف «حمزة»: «الفجوة بين سعر تكلفة إنتاج الكهرباء، وسعر البيع للمستهلك، كانت أبرز التحديات التى تواجهنا، خاصة أنها حالت دون تنفيذ استثمارات عديدة فى القطاع، وأدت إلى عزوف القطاع الخاص عن المشاركة بهذه الاستثمارات».
لذلك، وفق متحدث «الكهرباء»، بدأت الوزارة فى تنفيذ برنامج إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك، فى جميع القطاعات، ما أسهم فى سد هذه الفجوة، مضيفا: «دون تنفيذ هذا البرنامج، كان إجمالى العجز سيصل لنحو ٨٢ مليار جنيه سنويا، وهو رقم لن تستطيع الدولة تحمله»، مشددا على مراعاة البعد الاجتماعى عند تحريك الأسعار.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال ٣ أذرع، هى: الإنتاج والنقل والتوزيع، جميعها شهد تنفيذ خطة دعم وتطوير، خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن قطاع الإنتاج يتمثل فى محطات إنتاج وتوليد الكهرباء، التى كانت تعتمد بنسبة ٩٠٪ على الغاز الطبيعى كوقود تشغيل، تستورد وزارة البترول المليون وحدة حرارية منه بـ٧ دولارات، وتبيعه لـ«الكهرباء» بـ٣ دولارات، وكان هذا الفرق يمثل دعم الدولة لقطاع الكهرباء، مشددا على أنه «رقم ضخم جدا».
وللتغلب على هذه المشكلة، عملت الدولة على تعدد مصادر إنتاج الكهرباء، بإضافة الطاقات المتجددة والفحم النظيف والطاقة النووية، وهو ما يسهم فى انخفاض مساهمة الغاز الطبيعى فى محطات الإنتاج، وبالتالى توفير قيمة الدعم الذى كانت تقدمه الدولة، وفق «حمزة».
وكشف عن أنه من المقرر تقليل نسبة استخدام الغاز الطبيعى كوقود لتشغيل محطات الكهرباء من ٩٠ إلى ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٥، وهو ما يحتاج استثمارات ضخمة، تتطلب مشاركة القطاع الخاص، ونجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال بعض السياسات المحفزة للمستثمرين، من قوانين وتسهيلات.
وانتهى ذلك، حسب متحدث «الكهرباء»، إلى تنفيذ الشركة الألمانية «سيمنس» محطاتها الثلاث بقدرة ١٤ ألفا و٤٠٠ ميجاوات فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، التى تسهم فى توفير نحو ١.٣ مليار جنيه سنويا من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر، بجانب البدء فى تنفيذ أكبر مزرعة شمسية فى العالم بمدينة «بنبان» فى أسوان بمشاركة نحو ٣٨ مستثمرا دوليا وتحالفات دولية ومحلية.
وأضاف: «بحلول ٢٠٢٦، سيتم دخول أول مفاعل نووى مصرى بالمحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء فى مدينة الضبعة، بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، على أن يستكمل تنفيذ المحطة التى تضم ٤ مفاعلات بحلول ٢٠٢٩».
وحول أهمية مشروع المحطة النووية فى «الضبعة»، قال: «تسعى الدولة المصرية منذ الستينيات لامتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، لما لها من آثار إيجابية على الصناعة، وكونها من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة».
ولفت إلى أن المشروع يتزامن مع إنشاء أول بيت خبرة للطاقة النووية، يعمل على تقديم الخدمات فى المجال النووى بالمنطقة، ويسهم فى استعادة دور مصر الإقليمى والعالمى، فى ظل توجهات البلدان المجاورة فى إفريقيا وآسيا لامتلاك التكنولوجيا النووية، وذلك بجانب بناء «المدرسة النووية».
ومن «الإنتاج» إلى الذراع الثانية لقطاع الكهرباء، وهى «النقل»، الذى يتمثل وفق «حمزة» فى توصيل التيار إلى جميع القطاعات فى الدولة، بالجهد المطلوب، وبكفاءة عالية، لافتا إلى أنه يتم العمل على الوصول بـ«الشبكة القومية لنقل الكهرباء» للمواصفات العالمية.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى الدولى، لرغبة القيادة السياسية فى أن تكون مصر محورا للطاقة فى المنطقة، لذا «وقعت وزارة الكهرباء اتفاقيات عدة لربط الكهرباء، من بينها اتفاقية الربط مع قبرص واليونان بقارة أوروبا، ومع المملكة العربية السعودية والأردن فى آسيا، وبلدان الجوار الإفريقى ومن بينها ليبيا، التى تمتلك قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية وتود تصديرها إلى أوروبا وآسيا». أما الذراع الثالثة لقطاع الكهرباء، المتمثلة فى «التوزيع»، فكشف «حمزة» عن وجود خطة مستقبلية لدعم وتطوير شبكات التوزيع، بتكلفة تبلغ ٢٤ مليار جنيه، لافتا إلى أن استبدال جميع الخطوط الهوائية بأخرى أرضية من أبرز التحديات التى تعوق تنفيذ هذه الخطة، نظرا لاعتراض بعض المواطنين على مد هذه الخطوط.
ورأى أن التحدى الذى سيظل قائما أمام قطاع الكهرباء، هو العمل المستمر على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن تكون على أعلى مستوى وفقا للمقاييس العالمية. ولذلك «تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى من المواطنين، واستحداث خدمة الإبلاغ عن سرقات التيار، على أن تتولى شركة خاصة استقبال الشكوى أو البلاغ، وتوزيعها إلى الشركة التى يقع فى نطاقها محل سكن المشترك».

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