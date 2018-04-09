القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:30 ص

استقرار أسعار الفضة اليوم

استقرار أسعار الفضة
هويدا سعيد
dostor.org/2121834

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استقرارًا بأسعار الفضة، اليوم الإثنين.

وأضاف «عباسي» فى تصريح له، أن سعر الأوقية سجل 317 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 99.9 «النقية» 10 جنيهات، وعيار 95.8 «البريطانية» 10.45 جنيه، للجرام الواحد.

وأوضح «عباسي»، أن سعر الفضة عيار 92.5 «الأسترليني» سجل 10.55 جنيه، فيما سجلت الفضة 90 «العملات» 10.30 جنيه، بينما سجل عيار 80 «المجوهرات» 9.45 جنيه للجرام.

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استقرارًا بأسعار الفضة، اليوم الإثنين.

وأضاف «عباسي» فى تصريح له، أن سعر الأوقية سجل 317 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 99.9 «النقية» 10 جنيهات، وعيار 95.8 «البريطانية» 10.45 جنيه، للجرام الواحد.

وأوضح «عباسي»، أن سعر الفضة عيار 92.5 «الأسترليني» سجل 10.55 جنيه، فيما سجلت الفضة 90 «العملات» 10.30 جنيه، بينما سجل عيار 80 «المجوهرات» 9.45 جنيه للجرام.

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