أسعار الألبان اليوم.. و«السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو

تباينت أسعار الألبان، اليوم الإثنين، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.