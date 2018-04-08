القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:53 م

جهود مصرية لحماية أهالي قطاع غزة.. واستعدادات فلسطينية لـ«جمعة حرق العلم» بالتزامن مع يوم الأسير

جهود مصرية لحماية
سارة الشلقانى
dostor.org/2121814

- مسيرات العودة: سلميتنا كشفت الوجه البشع للاحتلال.. وليبرمان: لا تحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لـ«مسيرات العودة» الفلسطينية، إطلاق اسم «جمعة حرق العلم»، على مظاهرات الجمعة المقبلة.
وأضافت، فى بيان أمس الأحد: «الجمعة المقبلة من ‎مسيرات العودة الكبرى، هى جمعة حرق العلم الإسرائيلى، ورفع العلم الفلسطينى، وسيكون مشهدًا كبيرًا وعظيمًا، وسيُعطى دلالة واسعة».
وأكدت الهيئة أن الاحتلال يتعمد إصابة المتظاهرين دون مبرر، لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا الفلسطينيين، بهدف إرهابهم، ومنعهم من الاستمرار فى مسيراتهم السلمية التى كشفت وجه الاحتلال البشع أمام العالم بأسره.
وتابعت: «مواصلة المسيرات الشعبية ذات الطابع السلمى، واستمرار فعاليات مخيم العودة، والحشد الجماهيرى الدائم فى خيام الاعتصام، ستكون ضمن البرامج المعدة لإحياء التراث الوطنى والثقافى، وتطوير المشاركة السياسية، وجعل ثقافة المقاومة، جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن الفلسطينى».
ودعا البيان إلى مواصلة التوافد على مخيمات العودة، كما دعا المؤسسات الأهلية والرسمية إلى التوجه إليها، والمشاركة بفعالية فى برامجها اليومية.
وتتزامن جمعة حرق العلم، مع إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطينى، فى إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، إنه يمكن لقيادة الجيش، إبقاء القوات العسكرية لمدة عامين، على حدود غزة، فى حالة استنفار إذا لزم الأمر ذلك.
وهاجم ليبرمان الانتقادات التى وجهت لتل أبيب بشأن الاشتباكات على حدود غزة، زاعمًا أن الدعوات لفتح تحقيقات فى قتل الفلسطينيين مطالب حمقاء.
وذكر ليبرمان: «هناك نصف مليون شخص قتلوا فى سوريا، ولم تفتح لجان تحقيق فى مقتلهم، وفى السودان والعراق قُتل مئات الآلاف، ولم نسمع صوتًا يطلب التحقيق، هذا هو النفاق، تمامًا مثلما يتخذ مجلس حقوق الإنسان، ٥ قرارات ضد دولة إسرائيل، ويتجاهل أى قرارات ضد كوريا الشمالية وسوريا والسودان».
وقال أيمن الرقب القيادى فى حركة فتح، إن مسيرات العودة الكبرى يمكن وصفها بـ«يوم قيامة فلسطين»، خاصةً أنها المرة الأولى التى يتم فيها التفكير خارج الصندوق، ويتم الحديث عن تنفيذ حق العودة.
وفى ذات السياق، أكدت صحيفة «الحياة» اللندنية، أن مصر والسعودية تبذلان جهودًا واسعة، لمنع حدوث مواجهات أكبر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحتى لا يسقط ضحيتها المئات من أهالى قطاع غزة.
وقالت مؤسستان تتابعان شئون المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، أمس، إن جريحًا فلسطينيًا تُوفى فى مستشفى إسرائيلى، بعد أسبوع من إصابته برصاص الجيش، عند حاجز عسكرى قرب مدينة طولكرم.
يأتى ذلك فيما أطلق جنود الاحتلال النار تجاه شاب فلسطينى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة «معاليه ادوميم» بالقدس.

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