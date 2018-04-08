القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:48 م

ملكة الكلام تتوقف

آمال فهمى
آمال فهمى
دعاء عبدالمقصود
dostor.org/2121808

عن عمر ناهز ٩٢ عامًا، رحلت الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن عالمنا، بعد معاناة مع المرض، داخل المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، ‎‎وذلك بعد إصابتها بضيق فى التنفس.
كانت الإذاعية الراحلة قد أصيبت مؤخرًا بحالة إعياء وضعف عام، ونقلت إلى الرعاية المركزة منذ ما يقرب من أسبوع، وتشيّع الجنازة عصر اليوم، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ونعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الإعلامية الكبيرة، مقدمًا خالص التعازى لذويها ولأعضاء أسرة الإذاعة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
ولدت الإذاعية آمال فهمى عام ١٩٢٦، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وعينت بالإذاعة عام ١٩٥١ وهى أول من أدخل الفوازير فى الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها «على الناصية»، وكانت أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام ١٩٦٤.

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