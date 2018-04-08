في «أبلة طم طم».. ياسمين عبدالعزيز تبتعد عن «الفتاة المسترجلة»

قررت الفنان ياسمين عبدالعزيز، تقديم شخصية مختلفة خلال في فيلمها الجديد «أبلة طم طم»، بعيدًا عن ما قدمته في «الدادة دودي، وجوازة ميري، وأبوشنب» كـ«فتاة مسترجلة».



وتقدم "ياسمين"- خلال فيلمها الجديد- شخصية فتاة «كيوت»، ولكنها في الوقت نفسه "عديمة الشخصية"، تتأثر بكلمة صغيرة من طفل أمامها في المدرسة التي تعمل بها مُعلِّمَةُ، وعلى عكس شخصيتها في فيلم «الثلاثة يشتغلونها».



وتبدأ ياسمين تصوير فيلمها الجديد- منتصف الأسبوع القادم- بالاشتراك مع الفنانين "بيومي فؤاد وحمدي الميرغني" والثنائي "خالد منصور وشادي ألفونس"، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.