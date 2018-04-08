القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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04:40 ص

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01:43 ص

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شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
الأحد 08/أبريل/2018 - 07:45 م

وكيل إيهاب جلال: الكابتن مستمر وتصريحاته انفعالية

وكيل إيهاب جلال:
dostor.org/2121806

 فجر تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، حول استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

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