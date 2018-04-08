القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
الثقافة
الأحد 08/أبريل/2018 - 07:42 م

أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»

أمينة عبدالله توقع
ايهاب مصطفى
dostor.org/2121805

وقعت الشاعرة أمينة عبد الله، الطبعة الثالثة من ديوانها "ألوان رغاوي البيرة الساقعة"، والصادر عن دار حسناء للنشر والتوزيع، وذلك خلال فعاليات معرض الكتاب بالإسكندرية.

حضر حفل التوقيع، "ماهر شريف مصمم الغلاف للديوان، وعمرو الشيخ وعمرو العزالي وأيمن صادق ومحمد عبد الرحيم وحمدي خلف وحسام الحداد وحميد الصغير ومنال يوسف وأحمد السيد علي، وآخرين".

يذكر أن ديوان «ألوان رغاوي البيرة الساقعة»، كان قد صدر سابقا في طبعتين "كتبا ورسما" بخط اليد، وكان ذلك من خلال مشروع بعنوان «يدوية»، ثم نشر في دار حسناء للنشر والتوزيع، وبيعت منه طبعتان، ووقعت الشاعرة الطبعة الثالثة.

أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

أول رد من سوريا على هجوم دوما الكيماوي

خاص.. الأهلي يقترب من أفضل مهاجم مصري

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

ألبومات الصور

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

كشكول

معلم ظهر فى برنامج "توك شو".. فكان هذا جزاءه.. قصة "رائد الحسيني" ( مستندات)

رفع حالة الطوارىء في مستشفيات جامعة بنها

أعضاء "خريجي الأزهر" ينظمون نقاشات مع أطفال حلايب وشلاتين

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا تغييرات في «البوكليت».. وجاهزون لـ«حرب الغش والتسريب»

جامعة السادات تنظم مهرجان "إبنى بلدك" لطلابها

الأمصار

مقتل العشرات في اشتباكات بإفريقيا الوسطى

مظاهرة في أستراليا للتضامن مع الفلسطينيين

‏الرئيس الفلسطيني: القمة العربية مهمة في ضوء ما تتعرض له القدس

ترامب لـ"واشنطن بوست": لا تنشرون سوى القمامة

التحالف الدولي يستهدف كهف عبد الملك الحوثي

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك