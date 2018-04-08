أمينة عبدالله توقع طبعتها الثالثة من «رغاوي البيرة الساقعة»

وقعت الشاعرة أمينة عبد الله، الطبعة الثالثة من ديوانها "ألوان رغاوي البيرة الساقعة"، والصادر عن دار حسناء للنشر والتوزيع، وذلك خلال فعاليات معرض الكتاب بالإسكندرية.



حضر حفل التوقيع، "ماهر شريف مصمم الغلاف للديوان، وعمرو الشيخ وعمرو العزالي وأيمن صادق ومحمد عبد الرحيم وحمدي خلف وحسام الحداد وحميد الصغير ومنال يوسف وأحمد السيد علي، وآخرين".



يذكر أن ديوان «ألوان رغاوي البيرة الساقعة»، كان قد صدر سابقا في طبعتين "كتبا ورسما" بخط اليد، وكان ذلك من خلال مشروع بعنوان «يدوية»، ثم نشر في دار حسناء للنشر والتوزيع، وبيعت منه طبعتان، ووقعت الشاعرة الطبعة الثالثة.