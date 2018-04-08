خاص.. «دلال وكرارة والرداد وفؤاد» أبرز ضيوف شرف فيلم «قلب أمه»

يكثف المنتج السينمائي أحمد السبكي، ساعات تصوير فيلمه الجديد "قلب أمه"، الذي يخوض بطولته كل من "هشام ماجد وشيكو".



وقال "شيكو"- لـ"الدستور"- إن هناك عدد كبير الفنانين من المقرر مشاركتهم في الفيلم كـ"ضيوف شرف"، مشيرا إلى أن صناع الفيلم استقروا حتى الآن على كل من "حسن الرداد، وأمير كرارة- الذي يظهر في مشهد واحد فقط-، ودلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد"، مشيرا إلى أنه جارٍ اختيار آخرين.



وأوضح أنه انتهى من تصوير ما يقرب من أسبوع ونصف، وتتبقى له مدة مماثلة.



"قلب أمه" من إنتاج أحمد السبكى وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته كل من "أوس أوس ومحمود الليثى ونور قدرى وآخرين"، ومن المقرر طرحه خلال موسم العيد.