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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:41 م

موسى مصطفى موسى يسعى لتكوين ائتلاف سياسي جديد

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
محمد جعفر
dostor.org/2121803

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد والمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، تفاصيل اتصالاته مع الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة خلال الفترة المقبلة، لتكوين الائتلاف السياسي الذي يسعى إلى تشكيله.

وأضاف موسى، في تصريحات لـ«الدستور»، أن فكرته عن تشكيل الائتلاف الجديد قائمة على ائتلافات تضم الأحزاب المترابطة في الأفكار كالتكتل الليبرالي والوسطي واليساري والديني.

وتابع أنه يعكف حاليا على تطوير حزب الغد، وسيبدأ الأسبوع المقبل، في التواصل مع عدد من الأحزاب المتقاربة معه في الأفكار، كالوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر.

وأشار إلى أن الحزب يستهدف ضم شخصيات سياسية مستقلة لها فكر قادر على الإفادة في التوجهات المقبلة للحزب، كاشفًا عن أنه يتواصل حاليا مع عدد من الوزراء السابقين للانضمام إلى حزبه.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الأحزاب السياسية المصرية، عن طريق توجيهها إلى ضرورة التقارب في الأفكار في تكتلات تعبر عن الإطار العام للفكر وأيديولوجيته، بما يعظم من دور الأحزاب ومشاركتها السياسية.

وأوضح أن الاندماج صعب في المرحلة الحالية، لذلك يفكر في تكون ائتلافات وتكتلات سياسية تدعم الحياة الحزبية في مصر.

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