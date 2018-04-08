سيباستيان يفوز بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بالبحرين

احتفظ سيباستيان فيتيل باللقب ليحقق فوزًا كبيرًا في سباق جائزة البحرين الكبرى محققا المركز الأول، الأحد، متقدمًا على منافسه لويس هاميلتون الذي احتل المركز الثالث خلف زميله فالتري بوتاس رغم انطلاقه من المركز التاسع.



وفاز سيباستيان فيتيل متسابق فريق فيراري سكوديريا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 في نسخته الرابعة عشر، وفالتيري بوتاس من ميرسيدس ايه ام جي بتروناس، ولويس هاميلتون من ميرسيدس ايه ام جي بتروناس في المركزين الثاني والثالث.



وقالت وكالة أسوشيتيدبرس الأمريكية إنه تم التغلب على فيتيل من قبل بوتاس في اللفة الأخيرة، لكنه حقق حركة حاسمة وفاز بفارق 0.6 ثانية فقط.



وتوَّج الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الفائزين مهنئا إياهم ومعربًا عن الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة على ما قدمته من أداء متميز في أجواء تنافسية تملؤها الحماسة والتحدي في حلبة البحرين الدولية موطن انطلاقة الفورمولا واحد في الشرق الأوسط، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية.