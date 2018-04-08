مأمون أبو شهلا: الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر

شكر مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، جمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر العمل الغربي في دورته الـ45 والمنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «هذا ليس غريبا على هذه الدولة العظيمة التي نقدرها ونحترمها جميعا».



وأضاف أبو شهلا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان «حول ديناميكية العمل والوظائف الحالية والمستقبلية.. ورفع مهارات العامل لتكون مواكبة للتطور»، ويتحدث عن أمور تخص كل العالم العربي، متابعا: «لكنني أود أن أتحدث عن فلسطين، أن أنقل لكم صورة أخرى تعرفونها لكنني أريد تركيز الأضواء وهي الوضع في الضفة وغزة».



وتابع: «نحن جزء من هذه الأمة العظيمة ونمر بظروف صعبة ولا ينكر أحد ذلك، هي هجمة شرسة ليست جديدة ولو غوصنا في التاريخ سنج أنها طالت 230 سنة ونحن نتعرض لأشياء جعلت في حياتنا صعوبات كثيرة».



وقال أبو شهلا إن ثلث شعب فلسطين يعيش تحت خط الفقر، لافتا إلى أن هناك كثير من حاملي المؤهلات العليا دون وظائف، متابعا أن نسبة البطالة في غزة والضفة والقدس بلغت 30%، فيما بلغت بطالة الفتيات في القدس 85% والشباب في غزة 47%.