القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:28 م

ضبط 5 متهمين في مشاجرة على قطعة أرض بزفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2121795

تمكنت مباحث قسم زفتى بالغربية من ضبط 5 متهمين فى مشاجرة على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بشارع سكة طنطا، بين "حسن. ا. د" (42 عاما - نجار مسلح) مصاب بجرح قطعى بالجبهة وخدوش بالرأس، و"الدسوقى. ا. د" (40 عاما - نجار)، و"السيد. ح. ع" (30 عاما - عاطل) "طرف أول"، و"حسن. ع. ر" (43 عاما- عاطل) مصاب بجروح قطعية متعددة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، و"محمد. ع. ر" (31 عاما - عاطل) مصاب بجرح بالكتف وكسر بالذراع اليسرى.

ونقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام، وبسؤال طرفى المشاجرة اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية، وتحرر المحضر رقم 3410 جنح قسم زفتى وتولت النيابة التحقيقات.

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