خاص.. سامح حسين مصور فوتوغرافي في «عيش حياتك»

بدأ الفنان سامح حسين خلال الفترة الماضية، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "عيش حياتك"، حيث تخوض أمامه البطولة النسائية المطربة ساندي.



وعلم "الدستور" من مصدر ضمن فريق عمل الفيلم، إن "حسين" سيظهر بشكل جديد ومختلف عن الشخصيات التي جسدها خلال أعماله الماضية.



وأضاف أن سامح حسين سيظهر بـ"لوك جديد" حيث أطال شعر رأسه، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية شاب يعمل كمصور فوتوغرافي، ويعشق السفر لعدد من الأماكن المختلفة.



وصوَّر "حسين" عددًا من مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.



ومن المقرر طرح الفيلم- من إخراج تامر بسيوني- خلال الصيف المقبل.



ويعتبر فيلم "بث مباشر" آخر أفلام سامح حسين السينمائية، وشاركته في بطولته الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، والفنان محسن منصور وطاهر أبو ليلة وأيمن منصور وياسر الطوبجى وأوفة والنجم محسن محيى الدين وأحمد بجة، وقام بتأليفه طارق رمضان، وأخرجه مرقس عادل.