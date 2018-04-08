رئيس قناة «العاصمة»: مدرسة الأجور المرتفعة للإعلاميين ستنتهى قريبًا

- رئيس قناة «العاصمة» طالب بالاتجاه للمواد الاجتماعية والخدمية والترفيهية



قال وليد حسنى، رئيس قناة «العاصمة»، إنه استطاع تغيير الهوية البصرية والمضمون فى القناة، خلال وقت وجيز، ودون تكلفة، واصفًا من يرى أن إنفاق المليارات شرط للإعلام الجيد بأنه «لا يفهم».

وتوقع «حسنى»، فى حواره مع «الدستور»، أن تنتهى مدرسة الأجور المرتفعة للإعلاميين فى وقت قريب جدًا، معتبرًا أن إنفاق ملايين على الدراما واستضافة الفنانين مفسدة للسوق الإعلامية.

وطالب بالاتجاه للإعلام الاجتماعى والخدمى والترفيهى، وتقليل جرعة السياسة، مع دمج القنوات وتخفيض عدد برامج الـ«توك شو» وساعات عرضها، كاشفًا عن أن خريطة رمضان فى «العاصمة» ستتضمن ٤ مسلسلات، بينها مسلسل «حصرى».



■ بداية.. كيف تمكنت من تغيير هوية قنوات «العاصمة»؟

- عندما كُلفت رسميًا من شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «فالكون القابضة»، المالكة لشبكتى «الحياة» و«العاصمة»، وإذاعة «drn»، وضعت هدفًا محددًا وهو تغيير الهوية البصرية لتلك القنوات، خاصة أنها ارتبطت مع المالك القديم بشكل ومستوى لا يمكن أن أعمل به، وبالفعل تمكنا من إحداث هذا التغيير دون أى تكلفة مالية.

■ هل كان من السهل إحداث هذا التغيير فى ظل الأزمات المالية المحيطة؟

- لا أزمات مالية على الإطلاق، وهناك مدرسة جديدة فى الإعلام يجب أن نتبعها خلال الفترة المقبلة، فى ظل الخسائر الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الأخيرة، تعتمد على تقديم إعلام جيد ومحتوى ومضمون على مستوى راقٍ دون إنفاق المليارات، باكتشاف نجوم جدد فى التقديم وإعطاء مساحات للشباب، وأعتقد أن مدرسة الأجور المرتفعة للإعلاميين ستنتهى قريبًا جدًا، وهذه الطريقة أعمل بها منذ سنوات فى «مودرن» و«ميلودى» و«التحرير».

■ لكن الإعلام يحتاج إنتاجًا ضخمًا لتقديم محتوى وشكل جيد.. كيف تتغلب على ذلك؟

- هذا الكلام غير صحيح، وتمكنت من تغيير الشكل و«البروموهات» و«اللوجوهات» دون تكليف الشركة المالكة مليمًا واحدًا، واعتمدت على العاملين فى القناة بشكل أساسى.

■ ألم تواجهك أى أزمات مالية؟

- لا توجد أزمة أو عجز كما يروج البعض، وقنوات «العاصمة» هى الوحيدة التى لا يوجد عليها أى مديونيات، ولا تتأخر فى صرف أجور العاملين بها، وعلينا أن نتبع سياسة جديدة فى الإعلام خلال الفترة المقبلة، وهى وقف أى قناة غير قادرة على تحمل نفقاتها، فـ«القناة اللى مش بتكسب متشتغلش أحسن».

ما كان يحدث فى الإعلام خلال الـ٨ سنوات الأخيرة «عبث» و«مهزلة»، فكيف لمالك قناة أن ينفق مليارات الجنيهات وهو لا يحقق عائدًا يغطى تكلفتها الإنتاجية؟، إما أن يكون هذا الشخص صاحب أجندة أو «مغفل»، لذا فإن القناة غير القادرة على أن تنفق على نفسها إغلاقها واجب.

■ هل سيكون هناك تعاون مع «الحياة» باعتبار أن الشركة المالكة واحدة؟

- هناك تعاون دائم ومشترك مع «الحياة»، ونعمل بكاميرات واحدة و«لايف فيو» واحد، وأعتقد أن «العاصمة» وصلت للجمهور بشكل مميز جدًا خلال الفترة الأخيرة.

■ هل انتهيتم من وضع خريطة شهر رمضان الدرامية؟

- بشكل نهائى، خريطتنا ستتضمن مسلسلًا حصريًا، و٣ مسلسلات عرضًا متزامنًا، بالاتفاق مع الشركة المالكة، التى تدير مفاوضات الشراء حاليًا، وسنعلن عن الخريطة قريبًا جدًا.

■ ما الذى تستهدفه قنوات «العاصمة» خلال المرحلة المقبلة؟

- فى الحقيقة، تغيير الصورة الذهنية لدى المشاهد عن قنوات «العاصمة» كان أمرًا صعبًا جدًا وتحديًا كبيرًا، ونجحنا فى تحقيقه دون أى دعاية أو «شو»، ونسعى خلال الفترة المقبلة للتفرد وتقديم محتوى جاذب ومختلف عن القنوات الأخرى.

وبالفعل، بعد خروج القناة بشكلها الجديد، ومرور أسبوع واحد به، فوجئنا بردود فعل قوية، وأعتقد أن النجاح لا يحتاج «شو» ودعاية، لكنه يحتاج إلى عمل وجهد مضاعف، وهناك قنوات صرفت ملايين الجنيهات ولا تزال صفرًا فى الشارع، ومن يُقل إن الإعلام يحتاج مليارات، فهو شخص لا يفهم فى الإعلام، ويسير على النظام القديم.

■ ما رؤيتك لشكل الإعلام فى الفترة المقبلة بصفتك رئيس قناة خاصة؟

- يجب أن نتجه للإعلام الاجتماعى البحت والخدمى والترفيهى أيضًا، مع تقليل جرعة السياسة بشكل كبير جدًا، خاصة أنها لم تعد ضمن اهتمامات المواطن العادى، الذى أصبح يحتاج لبث الطاقة الإيجابية حوله، وليس مطلوبًا من الإعلامى أن يكون سياسيًا.

■ هل توافق على فكرة دمج الشبكات لقنواتها وتخفيض عدد البرامج؟

- طبيعة الفترة الماضية حكمت على الجميع بأن يعملوا بهذه الطريقة، لكن الفترة المقبلة ستتجه إدارات القنوات لإعادة ترتيب حساباتها وأفكارها، وليس مطلوبًا من الرئيس أن يوجهنا طوال الوقت، وعلينا أن نستوعب الأمور، فمثلًا علينا أن نخفض عدد برامج الـ«توك شو» وساعات بثها.

وأعتقد أن سياسة الدمج ستنتشر خلال الفترة المقبلة، فيجب ألا تمتلك كل شبكة قناتين عامتين، لأن التكلفة ستتزايد مع عدم تحقيق عائد، وعلى كل مالك قناة أن يدرس السوق جيدًا، ويراجع ما ينفقه فى مقابل ما يحققه، ويجب أيضًا أن تتوقف مغالاة الإعلاميين فى أجورهم لأنها أصبحت مأساة حقيقية.

■ هل بدأت سوق الإعلام السير على الطريق الصحيح؟

- بالطبع، سوق الإعلام بدأت مؤخرًا فى السير بقواعد شبه موضوعية، وهذه القواعد يجب تعميمها، ومنها مثلًا تقليل ما تدفعه القنوات للفنانين مقابل الظهور كضيوف، إضافة إلى تكلفة إنتاج الدراما دون أى داعٍ، كل هذه الأمور أسهمت فى فساد سوق الإعلام وإفشال الصناعة نفسها لسنوات طويلة.

والقنوات التى تدفع هذه المبالغ للضيوف حاليًا لن تتمكن من الدفع بعد ذلك، وللأسف عدوى حصول الضيوف على أجور من القنوات مقابل الظهور انتشرت جدًا حتى إنها وصلت للضيوف العاديين، فأصبحوا يطلبون أجورًا من القنوات، وهناك عدد من القنوات الفضائية للأسف «بوظت» سوق الإعلام.

■ عملت مخرجًا فى «ماسبيرو».. هل ترى أنك ظلمت فى تجربتك تلك؟

- بالفعل لم أحصل على حقى، ولذلك كنت أحصل على إجازات للعمل فى القطاع الخاص، وعندما رجعت إلى «ماسبيرو» تم تجنبى وقيل لى من أحد القيادات: «امشى جوه الحيط لأن هناك من يخشى وجودك»، وعرضت على بعض القيادات خدماتى دون مقابل ولكنهم لم يستعينوا بى.

■ هل رئاستك «العاصمة» أعادت لك حقك معنويًا؟

- بالطبع رئاستى لـ«العاصمة» ردت اعتبارى، خاصة بعد نجاح التجربة، واعتقدت أن نجاحى فى تجربة قناة «التحرير» سيحول دون جلوسى ببيتى، فقد سبق أن جلست فى البيت سنتين ونصف السنة، عقابًا على وقوفى بجانب الدولة ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

■ تجربتك فى «التحرير» بها الكثير من المفارقات الغريبة.. هل من الممكن أن ترويها لنا؟

- توليت رئاسة قناة «التحرير» وهى إخوانية ١٠٠٪، وتمكنت أن أحولها إلى قناة شعبية فى عز قوة وسطوة الجماعة، وكنت رئيس القناة الوحيد الذى وُضع اسمه بجانب الإعلاميين على باب مدينة الإنتاج الإعلامى، وأهدروا دمى وأطلقوا النار على سيارتى فى ميدان الرماية.

ورغم التهديدات التى كنت أتعرض لها حينها، باعتبار أن القناة ملكهم، فإننى تمكنت من تصفية «الإخوان» فى القناة، ومنهم جمال نصار ومنتصر الزيات وبعض المتعاونين معهما.

وتعاقدت مع أحمد موسى ليقدم برنامجًا على الهواء فى عز قوة «الإخوان»، وأثناء ضغطهم على سليمان عامر، وبعدها أصبح «موسى» أحد النجوم الشعبيين فى وقت وجيز، وحاليًا هو أحد نجوم الإعلام سواء اتفقت أو اختلفت معه، ويحقق أعلى نسب مشاهدة.

وقناة «التحرير» كانت القناة الوحيدة فى مصر التى تتواجد وتبث من الاتحادية والتحرير يوم ٣٠ يونيو، وظهر أحمد موسى لمدة ١٠ ساعات على الهواء، فى حين أن جميع القنوات الأخرى كانت متخوفة وتتحسس اتجاهاتها.

بعدها، فوجئت بقرار عماد جاد بمنعى من دخول مبنى القناة، وجلست فى منزلى عامين ونصف العام بلا عمل، ورغم عروض عدد من رجال الأعمال التى جاءتنى لتولى بعض القنوات، منها «أونيست» و«ltc» و«الحدث»، فإننى رفضتها تمامًا، وفى إحدى المرات اجتمع معى صلاح دياب وأكمل قرطام وكرم كردى وياسين عجلان من أجل إنشاء قناة جديدة، ولكننى رفضت التعاون معهم وفضلت الابتعاد.

■ وماذا عن أزمتك مع مجلس إدارة «التحرير» فى هذا التوقيت؟

- يوم ٢٨ يونيو، قبل ثورة ٣٠ يونيو بيومين، فوجئت بعماد جاد يطالبنى بأن تسير القناة فى اتجاه محايد على طريقة «سكاى نيوز»، وقال لى: «الجيش والشرطة مش خط أحمر»، ورفضت تعليماته وأبلغته أننا فى أزمة ويجب علينا أن نقف بجانب الدولة ونعمل على طريقة إعلام الأزمة، فأصدر قرارًا باستبعادى من القناة لهذا السبب، وحدثت «خناقة» كبيرة بيننا.

ماذا عن اعتبار «العاصمة» ضمن مشاهدى الدرجة الثالثة؟

- مبدئيًا، أنا ضد التصنيف تمامًا، والوكالات الإعلانية هى التى اخترعت هذه التصنيفات، دون أى أسس منطقية، وعندما أتولى رئاسة أى قناة أستهدف أن تخاطب المواطن بكل شرائحه وفئاته دون تصنيف، وأعتبر أن تصنيف المواطن دائمًا هو «الأول»، ولا يحق لأحد تصنيف نوعية المشاهدين، لأنهم كلهم مواطنون، وهدفنا كإعلام الوصول إليهم والتواصل معهم.