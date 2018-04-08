جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الكيماوي على «دوما»

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الهجوم الكيميائي في «دوما» بسوريا بناءً على طلب مشترك من عدد من الدول الأعضاء.



وقدم الطلب كل من الكويت، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبولندا، وهولندا، والسويد، وبيرو، وكوت ديفوار، حيث تعقد الجلسة غدًا الإثنين بحسب سكاي نيوز عربية.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الشهداء نتيجة القصف على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية ارتفع إلى 96 على الأقل بينهم 27 طفلًا و16 مواطنة منذ يوم أمس الأول الجمعة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء قابل للازدياد لوجود مئات المصابين، بينهم العشرات ممن تعرضوا لإصابات بليغة وحرجة.