القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:21 م

احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة

احتفالات عيد الربيع
زينب صبحي_ آية سالم
dostor.org/2121789

توافد العديد من المواطنين، منذ الصباح الباكر، على الحدائق العامة للتنزهة والاحتفاء بأجواء العيد، وسط أجواء تملؤها السعادة والبهجة من قبل الزائرين، خاصة الأطفال الذين يجدون متعتهم باللعب فى الهواء الطلق.

ففي الوقت الذي يقبل فيه الجمهور على المنتزهات للتمتع والاستمتاع بإجازة العيد، تبقى فئة قليلة لا تجد متعتها سوى في العمل والشقاء من أجل توفير جو ملائم للزوار، وهذه الفئة تتمثل فى عمال نظافة الحديقة.

"بنشوف الناس وهي بتعيد.. بس احنا مبنحسش بي" كلمات جاءت على لسان أحد عمال النظافة بحديقة الحيوان، والذي أوضح أن خلال فترة أيام العيد يتضاعف العمل، في حين يزداد التوافد من المواطنين الذي يجب ولابد أن يجدو الحديقة على أتم الاستعداد لاستقبالهم.

من جانبه، قال أحد العمال بالحديقة إنه بمجرد رؤية الزوار، خاصة الأطفال أثناء احتفالهم ورؤية مدى سعادتهم يشعر بالعيد معهم، معلقا "ضحكة العيال الصغيرة بالدنيا".

احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة
احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة
احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة
احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة
احتفالات عيد الربيع تغيب عن عمال النظافة
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