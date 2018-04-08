«بنس»: المسئولون عن هجوم «دوما» سيدفعون ثمنًا غاليًا

أدان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الهجوم الكيميائي الذي نفذه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على المدنيين في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وقال "بنس"، في تغريدة على «تويتر»: «أراقب عن كثب ما يبدو أنه هجوم كيميائي بسوريا»، مضيفًا: «نحن ندين بأشد الطرق الممكنة، الاعتداء على المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال».



وتابع: «نظام الأسد وداعميه عليهم أن يتوقفوا عن انتهاج هذا السلوك الهمجي».



وحذّر روسيا وسوريا بالقول: «كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سيكون هنا ثمنًا غاليًا سيدفعه المسئولون عن هذا».



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنَّ عدد الشهداء نتيجة القصف على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ارتفع إلى 96 على الأقل- بينهم 27 طفلًا و16 مواطنة- منذ يوم أمس الأول الجمعة، مشيرًا إلى أنه "قابل للازدياد"؛ لوجود مئات المصابين، بينهم العشرات ممن تعرضوا لإصابات بليغة وحرجة.