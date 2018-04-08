القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:20 م

«بنس»: المسئولون عن هجوم «دوما» سيدفعون ثمنًا غاليًا

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
وائل خورشيد
dostor.org/2121787

أدان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الهجوم الكيميائي الذي نفذه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على المدنيين في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وقال "بنس"، في تغريدة على «تويتر»: «أراقب عن كثب ما يبدو أنه هجوم كيميائي بسوريا»، مضيفًا: «نحن ندين بأشد الطرق الممكنة، الاعتداء على المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال».

وتابع: «نظام الأسد وداعميه عليهم أن يتوقفوا عن انتهاج هذا السلوك الهمجي».

وحذّر روسيا وسوريا بالقول: «كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سيكون هنا ثمنًا غاليًا سيدفعه المسئولون عن هذا».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنَّ عدد الشهداء نتيجة القصف على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ارتفع إلى 96 على الأقل- بينهم 27 طفلًا و16 مواطنة- منذ يوم أمس الأول الجمعة، مشيرًا إلى أنه "قابل للازدياد"؛ لوجود مئات المصابين، بينهم العشرات ممن تعرضوا لإصابات بليغة وحرجة.

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