خالد جلال يدعو فناني مسرح الجامعة لحضور ورشة «مناضل عنتر»

طالب الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، شباب المسرح الجامعي، المشاركون في عروض مهرجان المسرح الجامعي بدورته الثالثة، بحضور ورشة تدريبية للفنان مناضل عنتر، قبل بدء الدورة فى 10 إبريل الجاري.



وأعلن "جلال" أن الناقد عاطف النمر رئيسا للجنة تحكيم المهرجان، وكل من "نعيمة عجمي ومحمد الغرباوى وهانى عفيفي والفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي" أعضاء بها.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مركز الإبداع الفني بدار الاوبرا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمواسم نجوم المسرح الجامعي.

