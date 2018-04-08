نوال السعداوى: إنشاء «حزب نسائى» ضرورة لمواجهة المتشددين

المفكرة الكبيرة طالبت الرئيس بإلغاء «الطلاق الشفهى» وعدم التراجع أمام السلطة الدينية

- السيسى واجه تحديات صعبة فى ولايته الأولى.. ويجب ألا تكون المعونة الخارجية سيفًا على رقابنا

- التعليم السائد يدمر الذكاء والوعى الفطرى.. ونتخرج فى الجامعات المصرية «جهلاء» لا نعلم شيئًا



دعت الكاتبة والمفكرة الكبيرة، نوال السعداوى، الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدم التراجع فى دعوته لإلغاء الطلاق غير الموثق «الشفوى»، خاصة مع ما يتسبب فيه من دمار للأسرة المصرية والمجتمع، وتشريد للأطفال والأمهات. ورأت، فى حوارها مع «الدستور»، أن الرئيس السيسى واجه فى فترة حكمه الأولى العديد من الصعوبات، بسبب وقوف القوى الاستعمارية الأمريكية والأوروبية والصهيونية ضد مصر. وطالبت صاحبة كتاب «المرأة والجنس»، بتعديل قانون العقوبات «المزدوج»، لتكون المقاييس واحدة، بصرف النظر عن الجنس أو الدين، داعية فى الوقت ذاته إلى تعديل قانون الأسرة لمساواة الأمهات بالآباء فى جميع الحقوق والواجبات.



■ بداية.. كيف ترين الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى واجه خلالها العديد من الصعوبات التى تحتاج إلى فهم وتحليل واع مدرك لها، ومرجع هذه الصعوبات هو وقوف القوى الاستعمارية الأمريكية والأوروبية والصهيونية ضد مصر فى حربها على «الإخوان» والسلفيين.

والرأسمالية الصهيونية وقفت مع «الإخوان»، لأنها تتغذى وتقوى بالتيارات الدينية المتطرفة اليهودية والمسيحية والإسلامية والهندوكية والبوذية، وغيرها، والدولة الدينية هى دولة ذكورية طبقية أبوية عنصرية بالضرورة.

وبحكم الفلسفات والعقائد التى تفرق بين البشر على أساس الدين والجنس والطبقة واللون والعنصر، أى حركة نحو العدالة والحرية هى بالضرورة ضد الاستعمار الخارجى والداخلى السياسى والدينى معا.

■ ما الذى تطلبينه من الرئيس إذن؟

- أطلب من الشعب المصرى وحكومته وجيشه والرئيس السيسى، ألا يجعلوا رأى الخارج هو الأساس، وألا تكون المعونة الأجنبية سيفا مسلطا على رقابنا، وألا ينتظروا رضا القوى الاستعمارية عنا، واعترافها بالديمقراطية فى بلادنا، فالديمقراطية الحقيقية مفقودة فى الولايات المتحدة نفسها، لأن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا تنفصلان.

والمهم الآن هو الوحدة الوطنية فى مصر، وبناء العقل المبدع الحر، والاستقلال الفكرى والاقتصادى عن القوى الاستعمارية، وإلغاء الأحزاب الدينية، وتغيير القوانين، وعلى رأسها قانون الأسرة، فالأسرة هى نواة المجتمع إن فسدت فسد المجتمع والدولة كلها.

■ هل الرئيس قادر على «فرض» الإصلاح الدينى؟

- الرئيس السيسى طالب بإلغاء «الطلاق الشفهى» الذى يدمر الأسرة المصرية والمجتمع ويشرد الأطفال والأمهات، لكن رجال الأزهر عارضوا، وهكذا يظل «الطلاق الشفهى» ينخر فى عظام الأسرة والمجتمع، وأرجو من السلطة السياسية ألا تتراجع أمام السلطة الدينية «المتخلفة»، كما أن النخب المصرية يجب أن تنهض وتتصدى للقوى الدينية «الرجعية» ولا تترك الأمور لرئيس الدولة وحده، لأن التغيير الحقيقى ليس عملا فرديا، وإنما جماعى منظم.

■ البعض يطالب بتغيير الدستور لمد فترة الرئاسة.. ما رأيك؟

- الذى يغير الدستور هو الشعب بقوته الثورية، وليس الحكومة ومؤسساتها، وكان يمكن بعد ثورتى يناير ويونيو أن تعد القوى الثورية دستورا جديدا يلبى مطالب الثورة، إلا أن هذا لم يحدث بسبب فساد الأحزاب السياسية قبل الثورة وبعدها، وأنا لست مع لعبة أو شعار تغيير الدستور لمجرد المناورة السياسية، لأنه يظل حبرا على ورق ما لم تكن هناك قوى ثورية شعبية منظمة قادرة على تنفيذه، ويظل الشعب المصرى عاجزا عن تكوين قوة شعبية منظمة قادرة على تحقيق العدالة والحرية والكرامة التى هتفت لها الثورات.

■ أليس من الممكن أن تتحول الديمقراطية إلى باب خلفى لعودة «الإخوان» مرة أخرى بأسماء وعناوين مختلفة؟

- طبعا، الديمقراطية أو الانتخابات أو غيرهما لعب سياسية فى كل البلاد شرقا وغربا، تستخدمها الفرق الحزبية المتنافسة على الحكم، حتى تستولى على الحكم فتمارس الديكتاتورية والقمع تحت دعوى الديمقراطية.

■ كيف رأيت ظاهرة خلع الحجاب بين السيدات بعد فشل حكم «الإخوان»؟

- خلع الحجاب ظاهرة إيجابية، ويجب أن تتعمق أكثر، من الظاهر فى الملابس إلى العمق فى تغيير الازدواجيات الأخلاقية والدينية والقانونية والاجتماعية، خاصة بعدما وقعت النساء غير الواعيات تحت تأثير الدعايات الإخوانية عن علاقة الحجاب بالفضيلة، إلى أن ساعدت الثورة الشعبية على كشف هذه الدعاية المزيفة.

وعلينا أن نعمل على رفع الوعى للنساء ونشجعهن على تكوين تنظيم نسائى شعبى واع بحقوقهن، فالعمل الجماعى السياسى الواعى هو المطلوب وليس مجرد خلع غطاء الرأس، وإن كان خلع الحجاب مهمًا فى حد ذاته، لأن الحجاب كان رمزا سياسيا للتيار الإخوانى ولا علاقة له بالأخلاق، و«خلع الحجاب يعنى خلع الإخوان المسلمين».

■ ما القرارات المطلوبة لتعزيز مشاركة المرأة فى العمل السياسى العام؟

- النساء نصف الدولة والمجتمع، وقضية تحرير النساء سياسية فى الأساس، واجتماعية واقتصادية وقانونية، وبالطبع تغيير القوانين مهم لكن مَن يغير القانون الحكومة أم البرلمان؟! وكم من قوانين ودساتير تظل حبرا على ورق!.

قانون العقوبات «المزدوج» لا بد من تغييره بالطبع، لتكون المقاييس واحدة بصرف النظر عن الجنس أو الدين، وقانون الأسرة لا بد من تغييره ومساواة الأمهات بالآباء فى جميع الحقوق والواجبات بما فيها الزواج والطلاق والتنقل والتنظيم والتعليم والعمل والأجر والشرف والميراث والنسب وكل شىء فى الحياة الخاصة والعامة.

وقانون تكوين الأحزاب لا بد أن يسمح للنساء بتدشين حزب سياسى يناضل لنزع حقوقهن من براثن الأحزاب الدينية والسلفية السياسية التى لا تكف عن ضرب حقوق المرأة فى بلادنا، لكن أين هى القوى الشعبية نساءً أو رجالا، القادرة على تغيير القوانين؟ وهل توجد فى ظل غياب الوعى وحرية الفكر والتنظيم؟.

■ كتبت فى مجالات كثيرة.. فماذا حققت لكِ الكتابة؟

- الكتابة فى حياتى مثل التنفس، فهل نسأل ماذا حقق التنفس لكِ؟.. أنا أتنفس بالكتابة فأعيش ما أكتب، وأكتب ما أعيش.. كنت متفوقة فى مهنة الطب والجراحة التى تحقق مالًا وفيرًا، لكنى اخترت الكتابة الأدبية والعلمية التى لم تحقق لى مالًا ولا جاهًا ولا منصبًا عاليًا بالحكومة، بل جلبت لى الكثير من المشاكل أقلها التهديد بالقتل، ومطاردة السلطات الحاكمة لى أكثر من نصف قرن.

وأدخلتنى الكتابة فى معارك أيضا مع تيارات سياسية ودينية، وقوى اليمين الطبقى الرأسمالى الدينى، واليسار الشيوعى الاشتراكى داخل مصر وخارجها، لكن الكتابة حققت لى المتعة الفنية الإبداعية، وهى متعة تفوق كل شىء بما فيه الأكل والجنس والسلطة والمال، وحققت الكتابة أيضا حلم حياتى بأن أسهم فى تغيير العقلية السائدة، وتغيير النظام والقيم والتعليم والتقاليد والمذاهب السياسية والدينية التى تقهر النساء والفقراء، التى يقوم عليها النظام فى العالم شرقا وغربا.

لكن حلم حياتى لم يتحقق كاملا بالكتابة، فالنكسات والعقبات كثيرة، لكننا نسير إلى الأمام لتحرير العقل وحرية الفكر والإبداع، والظاهرة الإيجابية بعد سقوط السادات ومبارك و«الإخوان» هى زيادة الوعى لدى الشباب والفتيات فى مصر والوطن العربى، نتيجة الكتابات المتقدمة الثائرة، ومنها كتاباتى وغيرى من الذين دفعوا سنوات عمرهم من أجل حرية الكتابة والتعبير.

■ فى رواية «مذكرات طبيبة» تشيرين إلى أنك قصصت شعر رأسك وأغضبت والدتك رغم غضبك من طلب الأستاذ شطب اسم أمك.. هل هذه انتفاضة البنت من أجل الأم وضدها أيضا؟

- فى ظل التعليم السائد، الذى يدمر الذكاء والوعى الفطرى، تتربى البنت على حب واحترام الأب، رمز السلطة والخير والإله، وعلى كره الأم واحتقارها، فهى رمز الشر والشيطان، وحين غضبت من المدرس الذى شطب اسم أمى ثار الجميع ضدى بمن فيهم الأمهات والبنات، لأن غياب الوعى يؤدى إلى أن تحارب البنت أمها.

ويلعب الذكور دورا فى تقسيم النساء وخلق العداوة بينهن، عملا بمبدأ «فرق تسد»، وهو مبدأ النظام الاستعمارى الطبقى الأبوى الحاكم عالميا ومحليا، لكن مع زيادة الوعى لدى النساء والفقراء، تبدأ البنت تقف مع أمها ومع النساء المقهورات، ويتحدن معا فى تنظيم سياسى واع، وهو ضرورة، ضد الاستغلال والاغتصاب الطبقى أو الدينى أو الجنسى أو العرقى أو غيره.

■ هل ساعدتك دراستك للطب؟

- أعمالى حول المرأة والرجل تربط بين المجالات العلمية والفنية المختلفة، وبين العلوم الطبيعية والإنسانية، وبين الطب والأدب والاجتماع والتاريخ والفلسفة والسياسة والاقتصاد والبيولوجيا وغيرها، بالطبع ساعدتنى دراسة الطب كثيرا، لكنها ليست الدراسة التقليدية فى كلية الطب التى ساعدتنى، فنحن نتخرج فى الجامعات «جهلاء» لا نعلم شيئًا، لكنى قرأت خارج المناهج وعلمت نفسى بنفسى، ونحتاج إلى ثورة تعليمية لنفهم أبعاد قضية المرأة أو قضية الفقر أو القهر الطبقى الأبوى أو نشوء العبودية الجنسية والاقتصادية فى التاريخ أو نشوء التيارات الدينية المتطرفة وغيرها من الظواهر السياسية الاجتماعية المرضية فى العالم اليوم.

لماذا يؤيد الغرب «الإخوان» رغم الإرهاب الناتج عن أفكارهم فى مصر والمنطقة؟

- لأن فلسفة الغرب لا تختلف كثيرا عن فلسفة «الإخوان» الطبقية الأبوية العنصرية القائمة على الاغتصاب والعنف والتفرقة بين البشر، وكلاهما يمارس الإرهاب بأشكال مختلفة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو دينية، وليس غريبا أن يتعاونوا سرا أو علنا مع إسرائيل و«داعش والقاعدة وبوكوحرام وطالبان»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.