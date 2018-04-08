حسن السيد يستعد لـ«عطل فني» في الصيف

يُجهز المخرج السينمائي حسن السيد حاليًا للتحضيرات النهائية لفيلم جديد يحمل اسم "عطل فني"؛ بعد النجاح الكبير الذي حققه بـ"الخروج عن النص" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.



وقال "السيد"- لـ"الدستور"- إنه أنهى تصوير مشاهد الفيلم منذ فترة، مشيرا إلى عمله حاليا على فكرة توزيعه بدور العرض السينمائي.



وأضاف أن الفيلم تدور قصته حول 3 أشخاص "أعمى وأصم وأبكم"، يجسدها كل من الفنانين "مدحت تيخه" في دور الأعمى، و"مراد فكري" بدور الأصم، و"أيمن منصور" الأبكم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



وأكد أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، خلال موسم الصيف المقبل، وهو من تأليف هشام هاشم، وسيناريو وحوار أحمد حربي، ويشارك في بطولته كل من الفنان طاهر أبوليلة، علاء الهواري، إحسان الترك، فكري صادق، نرمين ماهر، أسامة عبدالله، ياسر علي ماهر، وغيرهم.