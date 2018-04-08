الثلاثاء.. افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل أحمد راسم.



يحضر الافتتاح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنانة سميرة عبد العزيز رئيس المهرجان، والفنان الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والمخرج محمد مرسي إبراهيم مدير المهرجان، وأعضاء لجنتي التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.



يذكر أن المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتتضمن العروض كالآتي العرض المسرحي "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، وعرض "توته توته" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، وعرض "صيد الفئران" للمخرج رفعت عبدالعليم، وعرض "البقية في حياتك" للمخرج محمد مجدي، وعرض "ضمة" للمخرج عصام بدوي، وعرض "وحدي" للمخرج محمد عبدالصبور، وعرض "رجوع" للمخرج أحمد عادل، وعرض "فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، وعرض "قوي كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، وعرض "الكراسي" للمخرج علي إيهاب، وعرض "النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر.



ومن المقرر أن يتم اختيار عرضين منهم مع إعلان جوائز الدورة المحلية لتصعيدهم للدورة العربية والتى من المتوقع أن تكون خلال ديسمبر المقبل.