القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 06:24 م
ماجد حبته
ماجد حبته

التاسع من أبريل

dostor.org/2121737

عملاء وبلهاء وربما أغبياء زيادة عن اللازم، استقبلوا هذا اليوم، منذ ١٥ سنة، بأغنية إديث بياف «الحياة وردية»، La vie en rose، وبعد ١٥ سنة لا أعتقد أن العقلاء يحتاجون أى قدر من الذكاء، ليدركوا أن أغنية الأستاذ حامد عبده هى الأنسب، أغنية «الدنيا خربانة»!
بدأت أولى الغارات الأمريكية، فى ٢٠ مارس ٢٠٠٣، وفى ٩ أبريل ٢٠٠٣، سقطت بغداد؛ والأسابيع الثلاثة الفاصلة بين الحدثين، سبقتها سنوات طويلة من التحضير، منها ١٢ سنة من الحصار، دمّرت حياة العراقيين وحرمتهم من الغذاء والدواء، ومن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التى وصل إليها العالم فى تسعينيات القرن الماضى. وبذلك الحصار، تم تمهيد الأرض أمام الدبابات والمدرعات الأمريكية إلى وسط العاصمة، بغداد. وفى ساحة الفردوس، قام جنود أمريكيون بإسقاط تمثال صدام حسين الشهير من قاعدته، ليدخل العراق فى دوامة عنف طائفى، بلغت ذروتها بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، أعقبها بروز التنظيمات الجهادية والعمليات الانتحارية، أدخلت البلاد والمنطقة كلها فى دوامة لا تنتهى من العنف والإرهاب، راح ضحيتها عشرات الآلاف، أضيفوا إلى مئات آلاف العراقيين، قتلتهم قوات الاحتلال خلال الغزو وبعده.
الدوافع الحقيقية لاحتلال العراق فى ٢٠٠٣، كشفتها آلاف الوثائق ومئات الكتب، أجمعت كلها على أن قوات الاحتلال كانت تستهدف إسقاط العراق، لا إسقاط صدام حسين. وعليه، قام بول بريمر، الحاكم الأمريكى للعراق، بتسريح الجيش وحل قوات الأمن التابعة لنظام نظام، ولم يكن الهدف من هذا القرار ما أعقبه من قرارات حكومية بينها قانون «اجتثاث البعث»، غير خلق فراغ أمنى نتج عنه انتشار السلاح وبروز جماعات مسلحة وتصاعد العنف الطائفى فى البلاد، وتعرضت الأقليات الدينية للاضطهاد. ومع أن نظام المحاصصة، الذى أقره دستور ما بعد ٢٠٠٣، دستور بريمر، نص على توزيع السلطات الثلاث الأعلى فى الدولة على أبرز الطوائف، إلا أن الشيعة، الذين يدينون بالولاء لإيران، نجحوا فى السيطرة على المؤسسات السياسية والعسكرية.
احتلال العراق، كما كشف الوثائق والكتب، كان هو الحلقة المهمة فى مسلسل بناء «الإمبراطورية الأمريكية»، حلقة تصعيد الصدام مع بلدان مختارة فى المنطقة العربية وإسقاطها عبر برامج تدمير وضعتها دوائر صنع القرار الأمريكى فى فترة يمينية متطرفة، منتصف سبعينيات القرن الماضى، وبدأ تنفيذها أواخر الثمانينيات، ثم وصلت إلى عقل الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن، الذى تحمّس لتحقيق ذلك الهدف، بفعل تأثير شلة المحافظين الجدد التى أحاطت به: ديك تشينى وزلماى خليل زادة وريتشارد بيرل ودوجلاس فيث وجون بولتون، الذى اختاره الرئيس الحالى دونالد ترامب، منذ أيام مستشارًا للأمن القومى.
تحقيقًا لهذا الهدف، اختلقوا ذريعة أو مزاعم أسلحة الدمار الشامل، الكيميائية أو النووية أو البيولوجية، التى لم يتم العثور على شىء منها، والتى لم تكن أكثر من تبرير للتدخل العسكرى، بينما كانوا فى الغرف المغلقة وأحاديثهم غير المعلنة يستندون إلى مزاعم عبثية أو خزعبلاتية. منها ما ذكره الصحفى الفرنسى كلود موريس فى كتابه «لو كررت ذلك على مسامعى فلن أصدقه»، بأن الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك شعر بالفزع عندما حدثه بوش الابن تليفونيًا عن «يأجوج ومأجوج» لتبرير الحرب على العراق. وفورًا، استدعى شيراك مجموعة من أقرب مستشاريه لجمع كل المعلومات المتاحة عن «يأجوج ومأجوج»، ولم يصدق أن نظيره الأمريكى جورج بوش الذى يترأس أقوى دولة فى العالم يمكن أن يحاول إقناعه بالمشاركة فى حرب تستهدف القضاء على شخصيتين لا وجود لهما إلا فى الأساطير!
الولايات المتحدة وحلفاؤها وعملاؤها كانت لديهم خطة لإسقاط النظام، لكن لم تكن لديهم أى خطط لمرحلة ما بعد صدام. كما لم تكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مستعدة للتعامل مع المسألة العراقية، بشهادة رجلها (عميلها) جون نيكسون، الذى استجوب الرئيس العراقى الراحل صدام حسين. وتلك هى النتيجة التى ستصل إليها لو قرأت كتابه «استجواب رئيس» الصادر فى سنة ٢٠١٦، والذى حاول فى ١٤ فصلا و٢٣٧ صفحة تلخيص تفاصيل تلك العملية وطريقة تفكير الإدارة الأمريكية ومؤسساتها وأسلوب ترويجها لعملية الاحتلال والمرحلة التى سبقته وأسلوب عمل وكالة المخابرات فى جمع المعلومات عن العراق واعتمادها على ما يصفها الأمريكيون بـ«المعارضة العراقية»، ولا يصفهم العاقل إلا بأنهم عملاء وخونة.
فتح الاحتلال الأمريكى الطريق أمام الإسرائيليين والإيرانيين لتصفية العلماء العراقيين والكفاءات العراقية وكذا خيرة الضباط فى العراق. ولم يجد الأمريكيون مهربًا من تلك الورطة، ورطة العراق، غير تسليمه لإيران. ولم يدفع الثمن أو «يحاسب على المشاريب» غير العراقيين، وبقية شعوب المنطقة، والذى كان أقل بنوده أو أبسط مشروب فيه، هو فتح الباب على مصراعيه أمام إيران، لمحاولة تنفيذ أجندتها التوسعية العنصرية.
قد يقول قائل إن صدام حسين حكم العراق عقودًا بالحديد والنار، وقام بتغييب الحياة الحزبية والمدنية و.... و.... إلخ. لكن هذا القائل سيكون عبيطًا لو ادّعى أن هدف الأمريكيين كان تحرير العراق أو تغيير ذلك الوضع. ويكذب هذا القائل، إن كان عراقيًا، لو حاول إقناعك، أو إقناع نفسه، بأنه «لا يندم على شىء». بالضبط، كما كذبت إديث بياف، العصفورة الصغيرة، La Môme، أسطورة فرنسا، وهى تحاول إقناعنا بذلك فى آخر أغنياتها «لا.. لا أندم على شىء»، Non، je ne regrette rien، وهى التى قتلها الندم والقهر وأحداث مأساوية كثيرة، لا تُقاس بلحظات السعادة والنجاح التى تخللّتها!

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