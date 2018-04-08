القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
الأحد 08/أبريل/2018 - 06:22 م

د. محمود الضبع يكتب: الصراع بين العقل العلمى والعقل الخرافى

د. محمود الضبع
د. محمود الضبع
dostor.org/2121733

لا يستطيع أحد أن ينكر تاريخ العقل العلمى العربى وإسهاماته فى تكوين العقل العلمى العالمى، وقد يطول الشرح إذا ما استعرضنا هذا المنجز منذ العصر الأموى، ثم ازدهاره من القرن السابع إلى السادس عشر الميلادى فى مصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب العربى، ثم انتقال ذلك كله إلى الغرب واستفادته منه فى العلوم الطبيعية والفكرية والفلسفية، وتجاوزه كثيرا منه.
لكن يبدو أننا فى حاضرنا العربى نعود مرة ثانية لأسئلة تم طرحها منذ ما يزيد على المائة وخمسين عاما، مثل:
ما الفرق بين العلم والخرافة ؟
وما الحدود بين العلم والدين؟
ولماذا يرفض العقل العربى أن يتحرر؟
وكيف نقبل أن نعيش كل هذا الجهل المطبق من حولنا؟
ولماذا نؤمن بالماضى فقط ونثق فيه على حساب الحاضر والمستقبل؟
وغيرها كثير من الأسئلة الأولية، التى طرحها وأجاب عنها دعاة التنوير، وبناء عليه أحرزت كثير من البلدان العربية سبقا، تآكل الآن، إذ لا يزال الشعب العربى يتسابق فى إصدار الحكم دون تفكير، وفى التبعية دون الإنتاج.. فلماذا؟.
أسباب كثيرة أدت لذلك، غير أن أهمها أنه ينحاز للعقل الخرافى، ويؤمن بالسمع والمشاهدة فقط، وتجسد ذلك الأمثال المعبرة عن فلسفة الشعوب «رأيته بعينى، وسمعته بأذنى»، على الرغم من أن البصر خادع، والسمع خادع، وقد دلتنا التجربة على انخداعنا بالمظاهر والكلام المنمق المعسول المنظم، ورغم ذلك مازلنا نحكم فقط بالسمع والبصر، على الرغم من كل الكوارث التى ارتكبها العربى فى تاريخه بسبب إصدار الحكم الخطأ، وبالتالى اتخاذ الموقف الخطأ، ودون أدنى تفكير أو إعمال للعقل.
ولعل قصة الخليفة عمر بن الخطاب مع الإمام على بن أبى طالب، رضى الله عنهما، فيما أورده أبوحامد الغزالى فى «إحياء علوم الدين» من أن الخليفة عمر شاهد وسمع وقوع حالة زنا أثناء تجواله ليلا، ولما أراد التحدث عن ذلك من منبره، تصدى له الإمام على قائلا: لو نطقت باسمهما أقمنا عليك الحد.
لعل فى هذه القصة ما يدلنا على عدم التعجل فى إصدار الحكم بالسمع والرؤية فقط، ذلك أن الشرع وضع الضوابط لإصدار الحكم سواء فى حكم الحد بالزنا أو فى التكفير أو غيرهما، مما تساهلت معه الممارسات العربية الآن، فوصلت إلى حالات التكفير والقذف وإلقاء التهم الكثيرة والباطلة على كل من يخالف الرأى أو تنتفى معه المصلحة الشخصية، والواقع خير دليل على ذلك.
يؤمن العربى بما يراه ويسمعه فى حياته، ولكنه فى تدينه يؤمن بالروحى المطلق، غير أنه يمتلك القدرة على الفصل بين الإخلاص لفكرة الروحى الدينى، وبين فعل كل شىء قد يتناقض مع هذا الدينى الروحى من إيمان بما يراه ويسمعه ويفعله فى حياته الشخصية، إنه تناقض جوهرى فى حياة العربى، مرده الصراع بين العقل العلمى والعقل الخرافى، بين العلم والدين، بين ما يؤمن به، وما يفعله بعيدا عن الإيمان.. لأنه يغيب العقل العلمى كثيرا، حتى فى حالات ضرورة وجوده، وهكذا يتناقض عقل العربى، وتمضى حياته فى محاولة التوفيق بين المتناقضات، بدءا من المفهوم، وانتهاء بالممارسة.
العقل العلمى هو عقل يحتكم إلى المعرفة، ولا يقبل أى نتائج دون مقدمات منطقية تؤدى لها، فالمرض سببه نقص فى عنصر غذائى أو قصور فى وظيفة عضو من الأعضاء، وليس سببه قوى غيبية أو أرواحا شريرة مثلا، والتخلف عن ركب الحضارة سببه التخلف العلمى، لأن العلم هو مفتاح الحضارة، وهكذا، وبالتالى يبحث العقل العلمى فى أسباب حدوث المرض، وكيفية علاجه، ورصد حالات حدوثه وتكرارها بهدف الوقاية منها قبل أن يصاب بها آخرون، ويبدأ فى دراسة وتحليل أسباب التأخر العلمى ويربط بها كل النتائج، ويضع الخطط لإصلاح ذلك.
أما العقل الخرافى فهو لا يقبل المقدمات، وإنما يؤمن بالنتائج، ويرجع كل شىء يواجهه فى حياته، إيجابا كان أو سلبا، لقوى خفية خارجية هى التى أرادت له ذلك، وعلى الرغم من عدم القدرة على تجريب واختبار هذه القوى الغيبية، فإنه يؤمن بها ويثق بها ويطمئن قلبه إليها.
العقل العلمى يؤمن بالتجريب وفرض الفروض واختبارها، وبالتالى فإنه كما يورد جوناثان سى سميث فى كتابه «العلم الزائف وادعاء الخوارق، أدوات المفكر النقدى»: «إذا لم يكن ممكنا اختبار فرضية ما، أو عدم تأكيدها، فهى بصفة عامة فرضية لا جدوى منها لإثبات الحقائق، وهذا هو معيار الدحض (أو قابلية الاختبار)، وهو إحدى أهم أدوات التفكير النقدى، وقد اقترح كارل بوبر ١٩٥٩م أنه لا يمكن النظر إلى فرضية ما باعتبارها علمية، إذا لم تكن هناك أى وسيلة لإثبات خطئها»، وهذه الطريقة فى التفكير تفترض من البداية أن النتائج التى سيتم التوصل إليها ليست فى حالة ثبات، وإنما ستغيرها فرضيات جديدة تؤدى لنتائج جديدة، وهكذا دواليك، مما سيسمح للعلم بالتطور والتقدم بحياة الإنسان، وإلا كانت البشرية ما زالت متوقفة عند كل الأمراض باعتبارها نتيجة قوى شريرة تحل علينا.
وعلى المقابل يأتى التفكير الخرافى ليبحث عن الثبات المطلق فيما ورثه من أفكار وتصورات ومعارف عن الحياة من حوله، ولا يقبل التعامل معها بوصفها فرضيات قابلة للتغير، أو أنها يمكن وجود بديل لها وعنها.
والسؤال: لماذا يرفض العقل العربى التحرر فكريا ليطور أدوات عقله النقدى؟
لعل هذا السؤال كان محور البحث الفكرى والفلسفى لكثير من أبناء الوعى العربى على مدى قرون، غير أن النتائج التى تم التوصل إليها قد تكون من الصعوبة بمكان لطرحها فى صورتها المباشرة، لكونها صادمة تخالف وعى المجتمع، وقد تؤدى لصراعات بين الجماعات والأفراد، كما شهدت السنوات الأخيرة فى معظم بلدان وطننا العربى (وبخاصة الصراع الدينى المذهبى)، إلا أن إصلاح ذلك ليس مستحيلا، حيث يمكن التعامل مع هذه المشكلات جزئيا ومرحليا، وستحتاج إلى سنوات من التعليم والتنوير والتثقيف لإقرارها، والأهم هو وجود الدولة القوية الواعية لهذه الرؤية، والممتلكة لإرادتها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ أقل من ساعة

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ ساعة و 22 دقيقة

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ حوالي 11 ساعة

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف

منذ حوالي 17 ساعة

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

خاص.. البيانيست كريم جوهر يكشف تفاصيل حفله الأول بالأوبرا

عاجل.. الاحتلال يقصف وسط غزة بالمدفعية

ترامب يتهم الأسد بالهجوم الكيميائي المزعوم ويتوعد روسيا وإيران

الخطوط السعودية تستجيب للشركات وتؤجل رحلات العمرة دون غرامات

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. ألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في برلين

ألبومات الصور

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

ads
الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. ألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في برلين

كشكول

رفع حالة الطوارىء في مستشفيات جامعة بنها

أعضاء "خريجي الأزهر" ينظمون نقاشات مع أطفال حلايب وشلاتين

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا تغييرات في «البوكليت».. وجاهزون لـ«حرب الغش والتسريب»

جامعة السادات تنظم مهرجان "إبنى بلدك" لطلابها

الجميلي تناشد وزير التعليم تكريم المتميزين من المعلمين وأولياء الأمور

الأمصار

وزير خارجية ليبيا يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

أمين عام جامعة الدول العربية يجدد إدانته لعنف الاحتلال في غزة

إصابة 3 فلسطينيين جراء القصف المدفعي للاحتلال شرق جحر الديك

بالفيديو.. طرد النني عنوان فوز ارسنال على ساوثهامبتون بثلاثية

فرنسا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن هجوم دوما

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ التاسع من أبريل

سيد عبدالقادر

​ هل بدأت عملية إلقاء قطر فى البحر؟

د. منى حلمى

​ شم النسيم فى موسم الشِتاء

د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك