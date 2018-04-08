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الأحد 08/أبريل/2018 - 06:21 م

«الغفيص»: تقرير المنظمة العربية تضمن حلول العمل

الدكتور علي بن ناصر
الدكتور علي بن ناصر الغفيص
دعاء جابر
dostor.org/2121731

قال الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول ديناميكية العمل والوظائف الحالية والمستقبلية ورفع مهارات العامل لتكون مواكبة للتطور، جاء شاملا لحلول كثيرة لمشكلات العمل.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة، وتستمر فعالياته في الفترة بين (8 إلى 15 إبريل) ويجتمع فيه أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي "حكومة، أصحاب أعمال، عمال"، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز المطيري رئيس منظمة العمل العربية، وزراء ورؤساء وأعضاء وفود ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتفق مع تقرير منظمة العمل الدولية حول تطوير سياسة التشغيل، موضحا أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلا أن المملكة ركزت على توفير فرص العمل وتحسينه، وتستهدف المملكة زيادة عدد العاملين في عام 2020، مشيرا إلى الحوار الاجتماعي الذي يتم لتنفيذ هذه اﻷهداف المرجوة، وتخفيض نسبة البطالة وتقديم حلول ابتكارية تستوعب العمالة الجديدة.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على دعم ثقافة العمل الحر، والمشترك بين أصحاب اﻷعمال، مشيرا إلى أننا نعول على منظمة العمل العربية على تعزيز التكامل وتقريب اﻷفكار التي تخدم التقدم.

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