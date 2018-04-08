تفسير نظرة «بنات شيرين» إلى حسام حبيب في ليلة الدخلة

انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور، لابنتي المطربة شيرين عبدالوهاب، من حفل زفاف والدتهما على المطرب حسام حبيب، في أثناء نظر الطفلتين إلى العريس "بطريقة غريبة"، قيل إنها "نظرة غضب وكراهية" من زوج والدتهما.



وأشار أحد المقربين من حسام حبيب- لـ"الدستور"- إلى أن الطفلتين اعتادا على تواجد "حسام" طيلة الأشهر الأربعة الماضية، وإحداهما تدعوه «حسام»، والأخرى «عمو».



وانتشرت هذه الصورة بطريقة غريبة للغاية، حيث علَّق عليها الكثيرون، لكن هذه الصور اجتُزئَت للحظة من خلال نظرة طفولية خالصة؛ بدليل غناء أطفال شيرين مع حسام حبيب، أغنية "يا حبيبي" ورقصهما أيضا.