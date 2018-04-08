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الأحد 08/أبريل/2018 - 06:14 م

«المفتي» عن رحيل آمال فهمي: قدمت إعلامًا هادفًا وعلَّمت أجيالًا

آمال فهمي
آمال فهمي
عربي السيد
dostor.org/2121722

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الإعلامية الكبيرة آمال فهمي، التي رحلت عن عالمنا- اليوم- عن عمر يناهز التسعين عامًا.

وقال المفتي- في بيان-: "ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، رحيل الإعلامية القديرة آمال فهمي، التي كانت ضمن الرعيل الأول من الإعلاميين الذين تركوا بصمة وأثرًا كبيرًا على مر أجيال من خلال برامجها الإذاعية المتميزة".

وأشاد بما كانت تتمتع به الإعلامية الراحلة من أسلوب متميز في عرض القضايا، واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عملها، وحرصها على تقديم إعلام هادف، حيث تتلمذ على يديها أجيال عديدة.

وتقدم "علام" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الاذاعية الكبيرة، داعيًا المولى- عَزَّ وَجَلّ- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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