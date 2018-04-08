القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 06:12 م

الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور

صورة من الحادث
صورة من الحادث
متابعات
dostor.org/2121720

دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بأوناش لرفع آثار حادث مرورى بين سيارة نقل وأتوبيس وسيارة أجرة "تاكسى"، مما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق اتجاه أكتوبر، فيما انتقلت سيارتا إسعاف إلى المكان لنقل 4 مصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور
الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور
الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور
الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور
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