الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
نظمت مؤسسة «بكرة لينا» بمحافظة أسيوط، حفل لتكريم الأيتام وأطفال ذوي الإعاقة بنادي محافظة أسيوط. جاء ذلك في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، تحت رعاية المؤسسة وجمعية الإرادة لتحدي الإعاقة، وجمعية رجال ...
أزال مسئولو رئاسة مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية- اليوم- حالة تعدٍّ على 600 متر قواعد خرسانية مقامة على أراضٍ زراعية، وذلك خلال حملة مكبرة. قاد الحملة نائب رئيس المجلس، هاني سليمان، بالتنسيق ...
تشارك المنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، أقباط مدينة طور سيناء، احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد. قدم الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر عبدالسميع نوار مدير ...