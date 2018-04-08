الدفع بأوناش مرورية لرفع آثار حادث طريق الواحات.. صور

دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بأوناش لرفع آثار حادث مرورى بين سيارة نقل وأتوبيس وسيارة أجرة "تاكسى"، مما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق اتجاه أكتوبر، فيما انتقلت سيارتا إسعاف إلى المكان لنقل 4 مصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

