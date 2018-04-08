بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

نظمت مؤسسة «بكرة لينا» بمحافظة أسيوط، حفل لتكريم الأيتام وأطفال ذوي الإعاقة بنادي محافظة أسيوط.



جاء ذلك في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، تحت رعاية المؤسسة وجمعية الإرادة لتحدي الإعاقة، وجمعية رجال الأعمال بأسيوط.



حضر الحفل محمد كمال أبو حطب، منسق عام شمال ووسط الصعيد بمؤسسة بكرة لينا، وأحمد سعيد، وأشرف فكرى منسقي مساعدي المحافظة، والنائبة سهير الحادي عضو مجلس النواب عن أسيوط، ولفيف من رجال الدين والأوقاف بأسيوط، والأنبا صموئيل ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية بالفتح.



وقدمت المؤسسة، وممثلي جمعية الإرادة لذوى الإعاقة، وممثلي جمعية رجال الأعمال بأسيوط، الهدايا والألعاب على الأطفال، وتم تقديم فقرات غنائية واستعراضية.



وقال محمد كمال أبو حطب، إن المؤسسة تضع في أولى اهتماماتها بالطفل اليتيم والمعاق، والدولة التي تدعم تقديم الرعاية لهم، ومن المرجح أنه في الفترة القادمة ستتم وضع استراتيجية للنهوض بالمؤسسات الراعية للأيتام وذوي الإعاقة لتقديم حياة أفضل لهم.



وأضاف المستشار أحمد البيه، منسق مركز أسيوط إن دورنا تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وهذا حقهم علينا دائمًا، حيث تم توزيع الهدايا على ٣٠٠ طفل، ومن المرجح أن يتم تقديم دعم دائم من المؤسسة لهذه الفئات التي تستحق الدعم.



وأوضح منسق مركز أسيوط، أن تكريم الطفل اليتيم والمعاق واجب إنساني وأخلاقي وعلى المجتمع الاهتمام بهم ورعايتهم، ولذلك سنبدأ بوضع خطط قريبًا لوضع برنامج دائم لأطفال الأيتام.