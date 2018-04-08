يسرا ومحمد شاهين في الدقي من أجل «بني يوسف»

تصور الفنانة يسرا- بمشاركة الفنان محمد شاهين- الآن، عدة مشاهد، داخل أحد معامل التحليل منطقة بالدقي، ضمن أحداث مسلسلها الجديد «بني يوسف»، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.



بدأت "يسرا" مشاهدها، أمام البناية السكنية التي يتواجد بها المعمل، من خلال مشهد خارجي، انتقل بعده طاقم العمل للتصوير الداخلي داخله.



"بني يوسف" يشارك في بطولته "يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، حازم إيهاب"، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد علي.