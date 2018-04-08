تجديد حبس وكيل «صحة الإسكندرية» 15 يومًا بتهمة الرشوة
وكانت نيابة باب شرق استأنفت على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تلقى رشوة عبارة عن هاتفى "آى فون s6".
نظمت مؤسسة «بكرة لينا» بمحافظة أسيوط، حفل لتكريم الأيتام وأطفال ذوي الإعاقة بنادي محافظة أسيوط. جاء ذلك في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، تحت رعاية المؤسسة وجمعية الإرادة لتحدي الإعاقة، وجمعية رجال ...
أزال مسئولو رئاسة مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية- اليوم- حالة تعدٍّ على 600 متر قواعد خرسانية مقامة على أراضٍ زراعية، وذلك خلال حملة مكبرة. قاد الحملة نائب رئيس المجلس، هاني سليمان، بالتنسيق ...
تشارك المنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، أقباط مدينة طور سيناء، احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد. قدم الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر عبدالسميع نوار مدير ...