تجديد حبس وكيل «صحة الإسكندرية» 15 يومًا بتهمة الرشوة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

استقبل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأحد، الطفلة "أسماء أحمد أبا زيد"، 4 سنوات، بمكتبه، وبعد استماعه من والدة الطفلة عن حالتها الصحية، والتى تتلقى علاجها بمستشفى 57357 بالقاهرة، قرر تحمل ...